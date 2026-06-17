“AI로 다 바꿔라”… 신동빈 회장, AI 에이전트 개발자 됐다

바이브 코딩 기반 에이전트 제작

임직원 에이전트 개발 역량 지원

“AX는 선택 아닌 그룹 생존 과제”

이미지 확대 신동빈 롯데그룹 회장

2026-06-17 23면

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신동빈 롯데그룹 회장이 직접 ‘바이브 코딩’으로 AI 에이전트를 개발하며 전사적 AI 전환(AX)을 독려했다.16일 롯데그룹에 따르면 신 회장은 지난 5~6일 계열사 최고경영자(CEO) 50여명과 ‘CEO AI 아카데미’에 참여했다. 그는 AI 서비스를 활용해 그룹 홈페이지를 제작하고, 자연어로 요구사항을 입력하면 AI가 코드를 구현하는 바이브 코딩을 기반으로 AI 에이전트도 직접 개발했다. 이어 그룹 AX 추진 전략을 점검한 신 회장은 “AX는 선택이 아닌 그룹의 생존이 걸린 최우선 과제”라며 “일하는 방식의 혁신적 변화를 위해 전 임직원이 AI 에이전트 개발 역량을 갖추도록 지원하겠다”고 강조했다.롯데는 연내 전 임직원 교육을 실시해 누구나 업무에 필요한 AI 에이전트 개발 역량을 갖추게 할 방침이다. 기존 업무 시간의 상당 부분을 할애하던 데이터 분석, 보고서 작성 등의 실무는 AI에 맡겨 빠르게 처리하고, 직원은 본질적 업무에 집중하는 생산성 혁신을 꾀한다는 구상이다. 다음달에는 외부 생성형 AI를 도입해 임직원 AI 활용을 독려하는 한편 ‘롯데 AI 해커톤’, ‘AI 챌린지’ 등 임직원 및 계열사 대상 대회도 개최할 계획이다.이번 변화로 중간 관리자의 역할도 바뀔 것으로 보인다. 단순 인력 관리를 넘어 다수의 AI 에이전트를 조율해 시너지를 내는 능력이 핵심 평가 지표로 떠오를 전망이다. 롯데는 오는 18~19일 AI 및 정보기술(IT) 담당 임원 회의를 열고 ‘AX가 만드는 진짜 가치’를 주제로 실적 기반 AX 전략, AI 에이전트 시대의 업무 플랫폼, 우수 AI 도입 사례 공유 등을 진행하며 AX 전략을 구체화한다.김현이 기자