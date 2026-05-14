삼해이앤씨, 인도 아동 기숙학교 지원에 6000만원 기부

사단법인 나눔과미래에 전달

이미지 확대 박성용(왼쪽부터) 삼해이앤씨 대표이사, 정종영 명운산업개발 사장, 송경용 나눔과미래 이사장, 김강학 명운산업개발 회장이 13일 삼해이앤씨 서울 사무소에서 열린 기부 협약식에서 기념 촬영을 하고 있다. 삼해이앤씨 제공

세줄 요약 인도 달리트 아동 기숙학교 지원 기부

삼해이앤씨, 나눔과미래에 6000만원 전달

교실 증축·운영 통해 교육환경 개선

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삼해이앤씨가 사단법인 나눔과미래에 ‘인도 달리트 아동 기숙학교’ 교실 증축·운영을 위한 기부금 6000만원을 전달했다고 14일 밝혔다.전날 서울 서초구 삼해이앤씨 사무소에서 열린 기부 협약식에는 삼해이앤씨의 모기업 명운산업개발의 김강학 회장·정종영 사장과 박성용 삼해이앤씨 대표, 송경용 나눔과미래 이사장 등이 참석했다.이들은 “인도 최하위 계층으로 차별과 빈곤에 놓인 달리트 아동들에게 쾌적한 주거와 교육 환경을 제공해 가난의 대물림을 끊고 보편적 인권을 실현하자는 데 뜻을 모았다”고 밝혔다.기부금은 나눔과미래가 운영하는 인도 달리트 아동 기숙학교 교실 증축과 운영 지원 등 교육 환경 향상을 위해 사용될 예정이다.박 대표는 “바다의 거센 바람을 사람을 위한 따뜻한 에너지로 바꾸는 해상풍력 사업처럼 우리의 나눔이 열악한 환경에 놓인 인도 아이들의 앞날을 밝히는 희망의 에너지가 되길 바란다”고 말했다.송 이사장은 “학교 이름처럼 이번 기부를 통해 보다 많은 달리트 아이들의 손이 세상을 아름답게 만드는 손이 되길 바라며 소중한 나눔에 다시 한번 감사드린다”고 전했다.삼해이앤씨는 해상풍력 EPC(설계·조달·시공) 전문 기업으로 2024년부터 전남 영광에서 낙월해상풍력 사업 등을 하고 있다.김지예 기자