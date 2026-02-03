LG AI연구원, 신소재·신약 개발 ‘길목 특허’ 등록

‘엑사원 디스커버리’로 기간 단축

“독점적 권리 구축해 기술 주도권”

2026-02-04 23면

LG AI연구원이 신소재 및 신약 개발을 지원하는 ‘인공지능(AI) 연구 동료’의 핵심 기술인 ‘엑사원 디스커버리’에 대해 특허 등록을 완료했다고 3일 밝혔다.엑사원 디스커버리는 AI 기반 신소재·신약 개발 플랫폼으로, 논문·특허·분자 구조·이미지 등 다양한 형태의 데이터를 분석할 수 있다. 멀티모달(텍스트·이미지 등 여러 형태) 데이터 분석을 토대로 개발 기간을 획기적으로 단축하는 것이 장점이다. LG는 엑사원 디스커버리를 화장품과 배터리 소재, 신약 개발 등 다양한 산업 분야에 적용 중이다.LG AI연구원은 이번 특허 등록으로 신물질 연구개발 과정 전체를 지적재산으로 보호하고 기술 주도권을 확보했다. 기존 AI 특허들은 수식이나 알고리즘 중심으로 구성돼있어 다른 업체에서 손쉽게 우회가 가능하지만﻿ 엑사원 디스커버리는 데이터 분석부터 실험 설계, 신물질 예측까지 연구 흐름 자체를 보호 대상으로 삼아 단순한 알고리즘 개선만으로는 우회할 수 없는 ‘길목 특허’로 평가된다. 경쟁사가 성능이 우수한 AI 모델을 개발하더라도 엑사원 디스커버리의 속도와 편의성을 따라잡기 쉽지 않다는 뜻이다.LG는 향후 엑사원 디스커버리를 배터리, 반도체, 신약 등 다양한 분야에서 신물질을 발굴하는 대표적인 ‘화학 에이전틱 AI’로 발전시켜 나갈 계획이다. LG AI연구원은 “엑사원 디스커버리 특허는 LG가 기존 기술을 뛰어넘는 혁신을 실천하는 동시에 이를 보호하기 위한 독점적 권리 장벽을 구축한 대표적 사례”라고 말했다.곽소영 기자