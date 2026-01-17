피플 [부고]강승필(고양도시관리공사 사장)씨 모친상 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/peoples/2026/01/17/20260117500024 URL 복사 댓글 0 한상봉 기자 수정 2026-01-17 15:58 입력 2026-01-17 15:58 ●추월경씨 별세, 강승필(고양도시관리공사 사장)씨 모친상 = 17일, 서울 강남 성모병원 장례식장 2호실, 발인 19일 오전 9시30분, 장지 국립대전현충원 제2장군묘역. (02)2258-5940/010-6238-4801한상봉 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 고인의 성함은 무엇인가요? 추월경 강승필