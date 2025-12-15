정용진 신세계 회장, 밴스 美부통령 성탄 만찬 참석

이미지 확대 정용진(오른쪽) 신세계그룹 회장과 JD 밴스 미국 부통령.

정용진 신세계그룹 회장이 JD 밴스 미국 부통령이 주최한 성탄절 만찬에 참석해 밴스 부통령을 만났다.14일 신세계그룹에 따르면 정 회장은 지난 12일(현지시간) 미국 워싱턴DC 부통령 관저에서 열린 행사에 참석했다. 하워드 러트닉 상무장관, 피트 헤그세스 국방부 장관, 수지 와일스 백악관 비서실장, 스티븐 밀러 백악관 부비서실장 등이 참석한 자리에 에릭 슈미트 전 구글 최고경영자(CEO), 시암 상카르 팔란티어 최고운영책임자(COO) 등 유명 기업인과 함께 자리한 것이다.정 회장은 도널드 트럼프 미국 대통령의 장남인 트럼프 주니어와의 친분으로 밴스 부통령 등 미 행정부 핵심 인사와 교류를 넓히고 있다. 특히 정 회장은 밴스, 트럼프 주니어 등이 피터 틸 페이팔 창업자의 후원을 받아 설립한 정치후원단체 겸 싱크탱크 ‘록브리지 네트워크’에서 아시아 총괄 회장 및 한국 조직 이사를 맡고 있다.김현이 기자