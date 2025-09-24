“키아누 리브스 9세 연하 연인과 비밀 결혼”

시각예술가 그랜트 2009년 만나
“올여름 유럽에서 조용한 결혼식”
할리우드 배우 키아누 리브스(61)가 9세 연하 연인과 비밀리에 결혼식을 올렸다는 보도가 나왔다.
23일 미 연예 매체 레이더온라인은 최근 소식통의 발언을 인용해 “리브스가 알렉산드라 그랜트(52)와 비밀리에 결혼했다”고 보도했다. 이 소식통은 “두 사람은 몇 년 동안 결혼을 이야기해 왔고 결국 둘만의 시간을 갖길 원했다”고 전했다. 또 “결혼식은 올여름 유럽에서 열렸다. 행사는 조용한 방식으로 진행됐다”고 덧붙였다.
그랜트는 유명 시각예술가로, 작가로도 활동하고 있다. 두 사람은 2009년 한 파티에서 만나 인연을 맺었다. 두 사람은 2019년 공식 석상에 함께 모습을 드러내며 관계를 공식화했다. 리브스가 연인을 공개한 건 20년 만이었다.
리브스는 1999년 연인 제니퍼 사임과 아이를 가졌으나 8개월 만에 유산을 겪었다. 두 사람은 결별했고, 사임은 2년 뒤인 2001년 28세의 나이로 교통사고로 세상을 떠났다. 리브스는 당시 큰 충격을 받아 노숙 생활을 하기도 했다.
