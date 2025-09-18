대한매일상회 바로가기
88 서울올림픽 37주년 기념식… 故 박세직 조직위원장 공로패

홍지민 기자
홍지민 기자
수정 2025-09-18 01:05
입력 2025-09-18 01:05
국민체육진흥공단은 17일 서울 송파구 서울올림픽파크텔에서 ‘1988 서울 올림픽 개최 37주년 기념식’을 열고 고 박세직 서울올림픽조직위원장에게 공로패를 수여했다.

공로패는 고인의 부인인 홍숙자 여사가 받았다. 공단은 또 모국에서 학업 중인 재일동포 학생 29명에게 총 1억원의 장학증서를 전달했다.



기념식에는 하형주 이사장 등 공단 임직원, 서울 올림픽 유치단 및 자원봉사회 등 관계자 400여명이 참석했다.

홍지민 기자
2025-09-18 28면
