마무리 투수 역사 오승환, 일구대상 받는다

한미일 3개국서 549세이브 기록

“한국 야구 발전에 힘 보태고 싶어”

은퇴 투어 시즌을 보내고 있는 프로야구 삼성 라이온즈 마무리 투수 오승환(43)이 일구대상을 받는다.은퇴한 프로야구인들의 모임인 사단법인 일구회는 지난달 28일 2025년 일구대상 수상자 선정위원회를 열고 오승환을 수상자로 확정했다고 1일 밝혔다.김광수 일구회 회장은 “오승환은 프로야구 마무리 투수 역사를 새로 쓴 전설이자 국제 무대에서도 위상을 드높인 상징적 인물”이라고 선정 이유를 설명했다.2005년 KBO 신인 드래프트 2차 1라운드 전체 5순위로 삼성에 입단한 오승환은 일본을 거쳐 빅 리그까지 섭렵하며 한미일 통산 549세이브를 기록했다.오승환은 “큰 상을 주셔서 영광이다. 팬들의 응원이 있었기에 이 자리까지 올 수 있었다”며 “앞으로도 한국 야구 발전에 힘을 보태고 싶다”고 말했다.박성국 기자