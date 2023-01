김정은 별명 ‘리틀 로켓맨’ 설명한 트럼프, 金“리틀은 싫다”

▲ 역사적 첫 북미정상회담이 열린 2018년 6월 12일(현지시간) 싱가포르 센토사 섬 카펠라호텔에서 미국 도널드 트럼프 대통령(오른쪽)과 북한 김정은 국무위원장이 공동으로 서명을 마친 합의문을 들고 나란히 걸어가고 있다. AP 연합뉴스

“로켓맨은 괜찮지만, (키가) 작다는 건 안 괜찮다.”(Rocket man, OK. Little, not OK.)김정은 북한 국무위원장이 2018년 6월 역사상 첫 북미정상회담에서 도널드 트럼프 전 미국 대통령이 붙였던 ‘리틀 로켓맨’(Little Rocket Man) 별명에 대해 이런 농담으로 받아쳤던 것으로 전해졌다.비즈니스인사이더는 23일(현지시간) 마이크 폼페이오 전 국무장관의 회고록인 ‘한 치도 물러서지 말라, 내가 사랑하는 미국을 위한 싸움’(Never Give an Inch, Fighting for the America I Love)에 이런 내용이 담겼다고 보도했다.트럼프 전 대통령은 북미정상회담에서 김 위원장에게 “엘튼 존이 누구인지 아냐”고 물은 뒤 모른다는 답변을 듣고는 1972년 엘튼 존의 히트곡인 로켓맨이 ‘리틀 로켓맨’이란 별명을 붙이는데 영감을 줬다고 말했다는 것이다.2017년 북한이 대륙간탄도미사일(ICBM) 시험발사와 핵실험 등 도발을 이어가자 트럼프 전 대통령은 ‘화염과 분노’에 직면할 것이라고 위협하며 김 위원장을 리틀 로켓맨이라고 비난했다.폼페이오 전 장관은 저서에 “트럼프 대통령은 (엘튼 존의 로켓맨이) 훌륭한 노래라고 말했고 칭찬의 의미로 언급했다”고 썼다. 이에 대해 김 위원장은 웃으며 로켓맨은 상관없지만, ‘리틀’은 괜찮지 않다고 말했다는 것이다.당시 국내 일부 언론에서는 트럼프 대통령이 로켓맨 노래가 담긴 CD를 건넸다는 보도가 있었지만, 저서에 이런 내용은 담기지 않은 것으로 알려졌다. 또 폼페이오 전 장관은 회의장에 등장한 김 위원장이 키높이 구두를 신었다는 걸 알아챘다고도 했다.워싱턴 이경주 특파원