[지방시대] 지방대가 살 길, 스스로 전략 세워야

임형주 전국부 기자

2025-12-19

연말을 맞아 대학 분위기도 살필 겸 지방 사립대에 근무하는 교수 한 분을 만났다. 그는 청소년과 사회교육 분야에서 꽤 이름 있는 학자로, 20년 넘게 강단에 섰고 전국에 강의도 다니고 있다. “이제 대학도 겨울방학에 들어갔으니, 미뤘던 일들 정리하고 개인 연구 시간도 좀 가질 수 있겠네요”라는 물음에 난감한 표정을 짓던 교수의 얼굴이 머릿속에서 쉽게 지워지지 않는다. “무슨 말씀이세요, 학생 모집해야죠, 제일 중요하고 큰 숙제가 남았답니다.”학령인구 절벽, 저출산과 수도권 집중, 위기에 위기가 더해지며 한국 지방 대학들은 여전히 허덕이고 있다. 2000년 86만 8000여명이던 대학수학능력시험 응시자가 2020년 48만여명으로 줄었다. 20년 만에 절반 수준으로 줄어든 것이다. 2026년 수능 응시자가 55만 4000여명으로 다소 늘었지만, 교육부는 이를 일시적 현상으로 분석한다. 2007년 ‘황금돼지띠’ 출생자가 많았고 지난해 수능 난이도가 비교적 평이해 N수생들의 응시가 어느 해보다 증가했다고 한다.교육부 자료에 따르면 2028년에는 대입 희망자가 50만명대, 2030년에는 40만명대로 전망된다. 전국 수능 응시자들이 목표 대학을 우선 서울과 수도권으로 집중하기 때문에 당분간 서울·수도권 대학들은 학생 수를 채우는 데 큰 문제가 없을 것이다.문제는 지방 대학이다. 신입생 충원율은 점점 떨어지고, 일부 전문대는 입학 정원을 절반도 채우지 못하고 있다.지방 대학들은 궁여지책으로 통폐합을 추진하고 있다. 경남 창원대는 거창·남해 도립전문대와의 통합을 승인받았다. 목포대와 전남도립대도 지난해 교육부로부터 통합 최종 승인을 받고 내년 3월 1일 국립목포대라는 이름으로 새롭게 출범한다. 이는 국내 최초로 2년제와 4년제 학위 과정을 하나의 대학에서 통합 운영하는 새로운 모델이다.그러나 이러한 통합 흐름은 국가의 지원을 받아 온 국립대나 유명 사립대 중심으로 진행되고 있어 지방 중소 사립대들의 어려움은 여전하다.특히 지방 대학들이 주요 재원으로 삼고 있는 등록금 수입이 매년 크게 줄고 있다. 교육부 자료에 따르면 전국 4년제 사립대 중 약 26.3%가 지난 4년간 재정 적자를 기록했다. 이 중 78.1%가 지방 대학이다. 특히 19곳의 지방 사립대는 현재 보유한 현금성 자산을 모두 써도 앞으로 4년간 누적 적자를 메우기 어렵다.정부의 새로운 대학 정책도 지방 사립대 살리기에는 역부족이다. ‘전국에 서울대 10개를 만들겠다’는 공약은 거점 국립대 9곳을 집중 육성해 서울대급 경쟁력을 확보하겠다는 구상이다. 그러나 현실은 회의적이다. 서울대 브랜드를 지방에 확산하면서 수도권 집중과 서열화 구조는 여전히 완화되지 않을 가능성이 있다. 또 국립대에 예산과 각종 지원이 집중되면서 지방 사립대의 상대적 박탈감이 커질 수 있다.그렇다면 지방 사립대가 가야 할 길은 어디에서 찾을 수 있을까. 전문가들은 한목소리로 “재정 지원 의존을 넘어 대학 스스로 전략을 세워야 한다”고 강조한다. 모든 학과를 유지하기보다는 지역 산업·공공서비스와 연계된 핵심 분야에 집중하고, 재직자 대상 평생교육·마이크로 자격증 과정을 확대해 성인 학습자를 흡수해야 한다. 유학생도 충원의 수단이 아니라 취업과 정착을 연계해 지역에 정주하는 인재로 전환할 필요가 있다. 나아가 국립·사립 구분 없이 컨소시엄을 구성해 인프라와 시설을 공유하는 공동 교육 생태계 구축에 나서는 것도 하나의 방법이겠다.임형주 전국부 기자