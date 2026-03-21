BTS, “팬들한테 잊혀지지 않았을까 고민도…그런 감정까지 앨범에 담아”

이미지 확대 방탄소년단(BTS) 7인 완전체, 광화문 ‘아리랑’ 컴백 그룹 방탄소년단(BTS)이 21일 서울 광화문 광장에서 정규 5집 ‘아리랑’(ARIRANG) 발매를 기념해 무료 공연 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’(BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG)을 열고 있다. 2026.3.21 연합뉴스

이미지 확대 그룹 방탄소년단(BTS)이 21일 서울 광화문 광장에서 정규 5집 ‘아리랑’(ARIRANG) 발매를 기념해 무료 공연 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’(BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG)을 열고 있다. 연합뉴스

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4년 만에 팬들 앞에 완전체로 돌아온 K팝 그룹 방탄소년단(BTS)이 오랜 공백 기간 동안 느꼈던 고민과 방황을 솔직하게 털어놓으며, 그런 감정까지도 새 앨범에 담았다고 밝혔다.BTS는 21일 오후 8시 서울 광화문광장에서 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑(ARIRANG)’를 열었다. 정규 5집 ‘아리랑’ 발매와 4년 만의 복귀를 기념한 이 공연에서 BTS는 타이틀곡 ‘스윔’(SWIM)을 비롯한 신곡 뿐 아니라 기존 히트곡까지 다양하게 들려줬다.정규 5집 수록곡을 마친 뒤 멤버 정국은 “신곡을 처음 선보여드리는데 긴장되면서도 즐겁고 기분이 너무 새롭다, 오랜만이라 짜릿하다”라 했다. 맏형 진도 “밑에서 ‘우리 떨고 있지만 올라가면 바로 마이크 드롭 한다’라고 했는데, 정말 순식간에 지나갔다”라고 말했다.제이홉은 “분위기가 너무 좋고 아직도 설렌다”면서 “사실 이번 앨범에는 다양한 곡들이 수록됐다, 그중에는 저희의 많은 고민도 담겨 있다. 이번 앨범을 준비하면서 ‘우리가 조금은 잊혀지지 않았을까 여러분이 기억해 주실까’ 하는 고민이 없지 않았다”라고 털어놨다.슈가는 “잠시 멈춰야 했던 시간 동안 변화해야 할 게 무엇인가를 정말 많이 고민했다. 그래서 아직도 확신할 수 없고 불안하지만 이 또한 우리 자신이라고 생각한다”라고 밝혔다. RM은 “어떤 아티스트가 될지 고민을 했는데, 답은 밖이 아니라 우리 안에 있더라. 스스로의 목소리에 귀 기울였다”라며 “그런 우리의 고민과 방황까지 솔직하게 담아내는 게 목표였다. 잘 알고 있겠지만 우리는 특별한 사람이 아니다”라고 했다.지민은 “우리가 다 같이 ‘킵 스위밍’ 하면 언젠가 해답을 찾을 거라 믿는다”라 말했다. 뷔는 “우리가 할 수 있는 건 멈추지 않고 음악을 내고 공연을 하고 아미들에게 예쁜 모습 보이는 것이다. 그러면 앞으로 나아갈 것”이라고 전했다.오경진 기자