연극 ‘라이프 오브 파이’ 공연 직전 취소…제작사 “16일 재공연”

이미지 확대 227일간 벵골 호랑이와 바다를 표류한 소년 파이의 이야기를 그린 ‘라이프 오브 파이’에서 파이 역할을 맡은 박강현(왼쪽)과 박정민(오른쪽).

에스앤코 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

배우 박정민이 출연하는 공연 ‘라이프 오브 파이’가 공연 5분 전에 취소되는 일이 발생했다. 제작사는 ‘조명 기술 오류’를 취소 사유로 밝히고 사과하며 공연을 못한 관객을 위해 오는 16일 공연을 추가로 진행하기로 했다.제작사 에스앤코에 따르면 지난 10일 오후 7시 30분 서울 GS아트센터에서 진행될 예정이던 ‘라이프 오브 파이’는 공연 직전 취소를 알렸다. 이날 공연에는 박정민과 황만익, 주아, 진상현 등이 무대에 오를 예정이었다.제작사는 11일 “매 공연마다 무대 각 파트별로 사전 점검과 리허설을 진행하는데 최종 점검 시 조명 기기 오류를 확인했고 지속적인 복구 작업에도 오작동이 있었다”면서 “(배우) 동선에 영향을 주는 조명 장비의 기술적 오류였기에 안전을 최우선으로 생각해 취소를 결정했다”고 설명했다.제작사는 이날 오전 점검 결과 조명 기기 문제를 해소했다며 향후 공연을 차질 없이 진행한다고 했다.아울러 전날 공연을 보지 못한 관객을 대상으로 16일 오후 7시 30분 동일한 캐스트로 추가 공연을 진행한다고 밝혔다. 예정된 공연 이벤트도 그대로 열려 커튼콜 때 사진과 영상 촬영을 할 수 있다.16일 공연을 보는 관객에게는 티켓 결제 금액의 10%를 돌려주고, 재공연을 희망하지 않는 관객에게는 티켓 결제액 기준 110% 환불해 줄 예정이다. 환불 신청은 예매처 고객센터에 16일 오후 5시까지 수수료 없이 가능하다.제작사는 “소중한 시간을 내어 공연장을 찾으신 관객 여러분께 큰 실망과 불편을 드린 점 깊이 사과드린다”며 “앞으로 프로덕션 운영과 관련해 보다 면밀히 점검하고 더욱 완성도 높은 공연으로 보답할 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.‘라이프 오브 파이’는 화물선 사고로 227일간 태평양을 표류한 소년 파이와 벵갈 호랑이 리처드 파커의 이야기로 얀 마텔의 소설 ‘파이 이야기’를 원작으로 한다. 박정민의 8년 만의 무대 복귀, 뮤지컬 배우 박강현의 두 번째 연극 도전, 퍼펫(인형)과 영상 등의 조화 등으로 화제를 모았다.최여경 선임기자