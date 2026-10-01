이동진 “‘암살자(들)’ 전체 보고 논쟁했으면…평가 철회·사과 없다”

“영화에 대한 논쟁은 전체 본 뒤 이뤄졌으면”

‘암살자(들)’ 영화적 판단은 달라지지 않았다

이미지 확대 평론가 이동진. 유튜브 ‘B tv 이동진의 파이아키아’

이미지 확대 영화 ‘암살자(들)’ 스틸컷. 하이브미디어코프 제공

이미지 확대 영화 ‘암살자(들)’을 연출한 허진호 감독.

하이브미디어코프 제공

세줄 요약 이동진, ‘암살자(들)’ 논란에 맥락 전체 요구

일부 발언만 떼어낸 해석에 강한 유감 표명

평가 철회·사과 의사 없다는 입장 재확인

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영화평론가 이동진이 역사 왜곡 논란에 휩싸인 영화 ‘암살자(들)’과 자신의 리뷰에 대해 전체 맥락을 바탕으로 비판해 달라고 요청했다. 영화에 대한 판단은 달라지지 않았다며 평가를 철회하거나 사과할 생각은 없다고 밝혔다.이동진은 지난달 30일 자신의 블로그에서 ‘B tv 이동진의 파이아키아’ 제작진으로부터 리뷰 영상을 비공개로 전환하겠다는 연락을 받았다고 전했다. 지난달 25일 공개된 해당 영상은 영화 관련 논쟁이 이어지는 상황을 이유로 이후 비공개 처리됐다.논란이 된 것은 리뷰에서 나온 “그냥 음모론 정도로 치부할 수가 없어요”라는 발언이다. 이동진은 영화의 완성도와 장단점을 함께 짚었지만, 이 대목만 따로 인용되면서 발언의 취지를 둘러싼 논란이 이어졌다고 설명했다.그는 해당 발언이 1974년 8월 15일 국립극장에서 발사된 총탄의 행방 등 당시 공식 발표만으로 해소되지 않는 의문을 영화가 어떻게 다뤘는지 설명하는 과정에서 나왔다고 밝혔다.이어 “영화가 제기하는 모든 가설이 사실이라는 뜻이 아니었다”며 “더욱이 박정희 대통령이 육영수 여사 피격 사건의 배후였다는 주장과는 아무런 관련이 없는 말이었다”고 강조했다.같은 영화를 보더라도 관객마다 다른 함의를 읽어낼 수 있다는 점은 인정했다. 다만 자신은 영화가 박 전 대통령을 사건의 배후로 제시했다고 보지 않으며, 리뷰에서도 그런 주장을 하지 않았다고 밝혔다.이동진은 “리뷰에서 논한 것은 영화가 제시하는 의문과 그 의문을 극적으로 구성하는 방식”이라며 “특정 인물을 암살의 배후로 단정하는 주장이 아니었다”고 설명했다.과거 다큐멘터리 ‘관타나모로 가는 길’에 대한 비평과 이번 평가가 모순된다는 지적에도 답했다. 당시에는 강한 정치적 주장을 담은 다큐멘터리에서 실제 사건과 배우의 재연 장면 사이 경계가 불분명해질 때 발생할 수 있는 위험을 지적했다는 것이다.반면 ‘암살자(들)’은 관객이 극화된 이야기라는 점을 인지하고 보는 극영화인 만큼 다큐멘터리와 동일한 기준을 적용할 수는 없다고 밝혔다. 다만 역사적 사건을 소재로 한 극영화가 사실과 허구의 경계를 어디에 둬야 하는지는 충분히 논의할 수 있으며, 이 영화 역시 그런 관점에서 비판받을 수 있다고 덧붙였다.그는 “이 영화에 대한 논쟁이라면 가능하면 영화 전체를 본 뒤 이뤄졌으면 한다”며 “리뷰에 대한 비판 역시 전반적으로 어떤 맥락으로 이야기했는지를 바탕으로 이뤄졌으면 한다”고 요청했다.이어 지난 30년간 작품에 따라 서로 정반대 입장의 사람들로부터 비판받아 왔다며, 이번 평가도 자신의 정치적 견해와는 별개라고 강조했다. 그는 “이 영화에 대해 이번 영상을 통해 밝힌 견해는 현재 한국의 정치적 상황에 대한 국민의 한 사람으로서의 견해와 아무런 상관이 없다”고 말했다.끝으로 “이번 ‘암살자(들)’에 대해 했던 영화적 판단은 현재도 같다”며 “그 리뷰에서 했던 평가를 철회하거나 그 평가 자체에 대해 사과할 생각은 없다. 다만 무엇을 말했고 무엇을 말하지 않았는지는 분명하게 남겨두고 싶다”고 밝혔다.영화를 연출한 허진호 감독도 박 전 대통령을 사건의 배후로 설정했다는 해석을 부인했다.허 감독은 지난달 30일 유튜브 채널 ‘봉지욱의 오프더레코드’에 공개된 전화 인터뷰에서 “박정희가 시켰다고 해놓고 자기가 총을 맞을 수도 있는 상황을 넣는 것은 개연성이 너무 말이 안 된다”고 말했다. 인터뷰는 전날인 29일 진행됐다.그는 “저도 이걸 박정희가 육영수를 죽이라고 시켰다는 내용을 가지고 하지는 않았다”며 “너무나 모순되고 개연성이 없기 때문”이라고 설명했다.논란이 출연진과 제작진에게 미친 영향도 언급했다. 허 감독은 “배우들과 스태프들이 정말 열심히 일했다. 이렇게 폄하될 줄은 몰랐다”며 “배우들도 지금 어떻게 보면 되게 힘들어한다”고 말했다.다만 중앙정보부의 개입 가능성에 대해서는 MBC ‘이제는 말할 수 있다’에 나온 관련 증언 등을 참고해 영화적 개연성이 있다고 판단했다고 밝혔다. 박 전 대통령의 배후설과 중앙정보부 개입 가능성에 대한 자신의 판단을 구분한 것이다.허 감독은 같은 날 한겨레 인터뷰에서도 “질문을 던지는 것과 하나의 답을 사실로 단정하는 것은 전혀 다른 문제”라고 강조했다. 실제 사건으로 상처받은 이들과 유족이 민감하게 받아들일 수 있다는 점을 인정하면서도, 영화를 특정한 정치적 목적을 가진 작품으로 단정하는 것은 받아들이기 어렵다고 했다.허 감독은 “영화를 직접 보고 판단해주셨으면 좋겠다”며 “보고 나서 불편했다면 왜 불편했는지 이야기해주시고, 동의할 수 없다면 비판해주셔도 된다”고 말했다. 이어 “누군가가 요약한 몇 장면이나 정치적인 해석만으로 이 영화 전체가 규정되지는 않았으면 한다”고 당부했다.‘암살자(들)’은 1974년 8월 15일 발생한 육영수 여사 피격 사건을 소재로, 사건의 실체를 추적하는 형사와 기자들의 이야기를 그린 극영화다. 국민의힘과 박정희대통령기념재단 등은 영화가 박 전 대통령과 중앙정보부의 사건 관여 가능성을 제시한다며 비판했다. 재단은 제작사의 사과와 상영 중단을 요구했다.제작진은 지난달 28일 입장문에서 실제 사건과 인물을 모티브로 가상의 인물과 상황을 결합한 작품이라고 설명했다. 또 특정 인물을 사건의 배후로 규정하거나 영화 속 가설을 역사적 사실로 제시한 것은 아니라며 정치적 목적을 가진 영화가 아니라고 밝혔다.김유민 기자