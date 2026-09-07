임영웅, 고양을 하늘빛으로…누적 관객 100만 대기록

8일 데뷔 10주년 앨범 발매

타이틀곡 ‘또또’ 7일 선공개

이미지 확대 경기 고양종합운동장에서 지난 4~6일 열린 콘서트 ‘아임 히어로-더 스타디움 2’ 무대에서 가수 임영웅이 무대를 선보이고 있다. 물고기뮤직 제공

이미지 확대 경기 고양종합운동장에서 지난 4~6일 열린 콘서트 ‘아임 히어로-더 스타디움 2’ 무대 위로 드론쇼가 펼쳐지고 있다. 물고기뮤직 제공

세줄 요약 고양 스타디움 콘서트 사흘간 성료

단독 공연 누적 관객 100만명 돌파

데뷔 10주년 기념 신곡 무대 공개

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가수 임영웅이 두 번째 스타디움 콘서트를 성황리에 마치며 단독 공연 누적 관객 100만명의 기록을 세웠다.소속사 물고기뮤직은 임영웅이 지난 4~6일 경기 고양종합운동장에서 콘서트 ‘아임 히어로-더 스타디움 2(IM HERO-THE STADIUM 2)’를 열고 사흘간 약 9만 5000명의 관객을 동원했다고 7일 밝혔다. 이번 공연을 포함한 임영웅의 2022년 이후 단독 공연 누적 관객은 약 100만명에 이른다.2016년 데뷔해 올해 10주년을 맞은 임영웅은 데뷔곡 ‘미워요’를 비롯해 ‘사랑은 늘 도망가’, ‘모래 알갱이’, ‘무지개’, ‘순간을 영원처럼’ 등 대표곡을 선사했다. 공연장은 팬덤 ‘영웅시대’를 상징하는 하늘빛으로 물들었고 불꽃놀이와 드론쇼가 무대를 채웠다.임영웅은 오는 8일 발매되는 데뷔 10주년 기념 스페셜 디지털 앨범 ‘아임 히어로 10(IM HERO 10)’의 수록곡도 처음 공개했다. 그는 ‘또또’, ‘바일라’, ‘뉴욕’, ‘부디 행복해질 것’ 등의 무대를 선보였다.타이틀곡 ‘또또’는 임영웅이 작사와 작곡에 참여한 곡이다. 뮤직비디오는 이날 오후 6시 16분 먼저 공개되며, 앨범 전곡은 8일 오후 6시 각종 음원 플랫폼에서 발매된다.임영웅은 공연에서 “영웅시대와 함께였던 10년이 참 소중하고 감사했다”며 “앞으로의 10년도 함께하고 싶고, 오래오래 열심히 노래하겠다”고 전했다.김임훈 기자