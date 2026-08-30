고 이용주 ‘비보’에 ‘푸른거탑’ 동료들 애도…김재우 “옛날처럼 뽀글이 끓여 먹자!”

세줄 요약 배우 이용주, 44세로 갑작스러운 별세

사인은 심장마비로 알려진 비보 전파

푸른거탑 동료들, SNS로 잇단 추모

이미지 확대 배우 이용주. tvN 제공

이미지 확대 군대 시트콤 ‘푸른거탑’. tvN 제공

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인기 군대 시트콤 ‘푸른거탑’ 등에서 활약했던 배우 이용주가 갑자기 세상을 떠난 소식이 전해지며 동료들의 애도가 이어지고 있다.30일 연예계에 따르면 이용주는 전날 44세를 일기로 사망했다. 사인은 심장마비로 알려졌다.1982년생인 이용주는 모델로 활동하다가 2004년 영화 ‘도마 안중근’에서 단역으로 출연하며 연기를 시작했다.이후 MBC ‘안녕, 프란체스카’, tvN ‘막돼먹은 영애씨’, SBS ‘두 여자의 방’ 등에 출연했다. 특히 2012년 tvN의 군대 시트콤 ‘푸른거탑’이 인기를 끌면서 인지도를 크게 끌어올렸다.갑작스러운 이용주의 부고에 ‘푸른거탑’을 함께한 김재우, 김호창, 송영재, 정시연 등 동료 연기자들은 놀라움을 감추지 못하며 고인을 추모했다.코미디언 김재우는 이날 인스타그램에 ‘푸른거탑’ 때 사진을 올리며 “촬영장에 가면 저 멀리서 싱글벙글 웃으며 걸어오는 녀석의 모습이 아직 생생합니다”라고 회상하며 “야, 신병! 가끔 형 꿈에 놀러 와줘…우리 옛날처럼 뽀글이 끓여 먹자!‘ 부디 용주가 사람들의 마음에 오랫동안 기억되는 배우가 되었으면 좋겠습니다”라고 적었다.배우 김호창도 이날 빈소 사진을 올리며 “형, 내일 다시 올게”라고 슬픈 심정을 드러냈다.‘푸른거탑’에서 행정보급관 역을 맡았던 배우 송영재는 “오랜 동료이자 동생인 ‘푸른거탑’의 막내 이병 이용주가 벌써, 벌써 하늘나라로 갔네요, 참 허망합니다”라며 “용주야, 잘 가. 참 슬픈 밤이네요”라고 애통해했다.‘푸른거탑’에서 김하나 하사 역을 맡은 정시연도 “오랜 동료였던 용주 오빠가 갑자기 세상과 작별했다는 게 아직도 믿기지 않는다”라며 “먹먹한 마음에 뭘 해야 할지 모르겠고 잠도 오지 않아 지난 시간 회상하며 사진첩이라도 뒤적여 본다. 멀리 있어 마지막 가는 길조차 가보지 못하는 것에 마음이 무겁다”라고 적었다.그러면서 “연락이라도 한 번 더 해볼걸. 뭐가 그리 급해서 이렇게 빨리 가는지”라며 “부디 그곳에서는 아무 걱정 없이 편안하기를. 함께했던 시간, 잊지 않을게. 잘 가요, 오빠”라고 작별 인사를 보냈다.신진호 기자