한글·지역 잇는 로컬콘텐츠 거점 ‘조치원ㄱ’ 개소

경부선 조치원역 1층에 설치, 지역 연결 출발점

이미지 확대 정부세종청사 전경. 세종 연합뉴스

세줄 요약 조치원역 유휴공간 활용한 한글·지역 거점 개소

음료·디저트와 한글 굿즈 판매, 로컬콘텐츠 운영

공공·민간 협업으로 원도심 활성화 기대

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국내 유일의 한글 문화도시인 세종에 한글문화 확산과 산업화를 위한 거점 공간이 조성됐다.세종시와 세종창조경제혁신센터는 26일 경부선 조치원역 1층에 한글과 지역을 잇는 콘텐츠를 선보일 ‘조치원ㄱ’ 개소식을 갖고 정식 운영에 들어갔다. 조치원ㄱ은 ‘한글로(路) 조치원’ 사업의 하나로 진행된 프로젝트로, 조치원을 한글과 지역의 문화콘텐츠가 생산·소비되는 거점으로 조성해 원도심에 활력을 제공한다는 의미로 추진됐다.조치원ㄱ은 조치원 재생의 시작을 연다는 의미와 ‘조치원에 가다(GO)’, ‘조치원을 기억하다’ 등으로도 해석된다.조치원역 1층의 유휴공간을 정비해 음료·디저트류 판매와 한글 굿즈 등 지역의 다양한 콘텐츠를 판매한다. 공간 발굴과 조성, 운영기업 선정, 콘텐츠 개발까지 공공기관과 방송사, 민간 전문가가 협업해 완성도를 높였다.건축사와 조경 전문가가 공간 기획과 조성을 지원했고 각 분야 셰프를 비롯한 외식·창업·콘텐츠 전문가가 운영기업 선정과 사업화 과정에 참여했다. 운영은 공모 과정과 전문가 평가를 거쳐 세종의 외식업체가 선정돼 지역 특색을 담은 음료와 디저트 등을 선보이고 다양한 로컬 콘텐츠도 소개할 예정이다. ‘조치원ㄱ’ 조성 과정과 지역의 다양한 모습을 담은 예능 프로그램은 29일 방송될 예정이다.남궁호 세종시 문화체육관광국장은 “조치원ㄱ은 조치원역의 작은 공간에서 출발했지만 지역과 전문가의 협력으로 완성한 상생 모델”이라며 “지역을 이어주는 출발점으로, 원도심의 활성화를 이끄는 마중물이 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.세종 박승기 기자