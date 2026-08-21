‘유미의 세포들’과 낚시를…문체부, 탄소중립 체험관 운영

8월 22~30일 홍대 스타스퀘어

‘유미의 세포들’ 기념품 증정도

이미지 확대 문화체육관광부는 22일부터 30일까지 서울 마포구 홍대 스타스퀘어에서 웹툰 ‘유미의 세포들’ 캐릭터와 함께하는 체험관 ‘구해줘! 탄소0향력 세포마을’을 운영한다고 21일 밝혔다. 문화체육관광부 제공

세줄 요약 홍대 스타스퀘어서 탄소중립 체험관 운영

유미의 세포들 캐릭터로 청년층 흥미 유도

방 탈출형 미션과 낚시 체험으로 실천 안내

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인기 웹툰 캐릭터를 활용한 탄소중립 체험관이 서울 홍대에 열린다. 방 탈출형 미션을 앞세워 청년층에게 다소 무겁게 느껴질 수 있는 탄소중립을 쉽고 재미있게 알리겠다는 취지다.문화체육관광부는 22일부터 30일까지 서울 마포구 홍대 스타스퀘어에서 웹툰 ‘유미의 세포들’ 캐릭터와 함께하는 체험관 ‘구해줘! 탄소0향력 세포마을’을 운영한다고 21일 밝혔다.방문객은 방 탈출형 미션을 수행하며 생활 속 탄소중립 실천 방법을 체험할 수 있다. ‘블루카본 낚시터’에서는 바다 쓰레기를 낚아 해양 환경을 보호하고, ‘세포감옥’에서는 패션 세포의 탄소 과소비 사건을 해결하는 방식이다.별도 사전 예약 없이 현장에서 무료로 참여할 수 있다. ‘유미의 세포들’ 캐릭터 상품을 포함한 다양한 기념품도 선착순으로 증정한다.문체부는 행사에 맞춰 국가기후위기대응위원회와 함께 탄소중립 정책 브랜드 ‘탄소0향력’을 만들었다. 대기 중 온실가스를 더 이상 늘리지 않는 넷제로(Net-Zero)의 ‘0’과 국민 일상에 미칠 긍정적 ‘영향력’을 결합한 이름이다.김임훈 기자