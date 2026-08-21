‘유미의 세포들’과 낚시를…문체부, 탄소중립 체험관 운영

8월 22~30일 홍대 스타스퀘어
‘유미의 세포들’ 기념품 증정도
인기 웹툰 캐릭터를 활용한 탄소중립 체험관이 서울 홍대에 열린다. 방 탈출형 미션을 앞세워 청년층에게 다소 무겁게 느껴질 수 있는 탄소중립을 쉽고 재미있게 알리겠다는 취지다.
문화체육관광부는 22일부터 30일까지 서울 마포구 홍대 스타스퀘어에서 웹툰 ‘유미의 세포들’ 캐릭터와 함께하는 체험관 ‘구해줘! 탄소0향력 세포마을’을 운영한다고 21일 밝혔다.
방문객은 방 탈출형 미션을 수행하며 생활 속 탄소중립 실천 방법을 체험할 수 있다. ‘블루카본 낚시터’에서는 바다 쓰레기를 낚아 해양 환경을 보호하고, ‘세포감옥’에서는 패션 세포의 탄소 과소비 사건을 해결하는 방식이다.
별도 사전 예약 없이 현장에서 무료로 참여할 수 있다. ‘유미의 세포들’ 캐릭터 상품을 포함한 다양한 기념품도 선착순으로 증정한다.
문체부는 행사에 맞춰 국가기후위기대응위원회와 함께 탄소중립 정책 브랜드 ‘탄소0향력’을 만들었다. 대기 중 온실가스를 더 이상 늘리지 않는 넷제로(Net-Zero)의 ‘0’과 국민 일상에 미칠 긍정적 ‘영향력’을 결합한 이름이다.
김임훈 기자
세줄 요약
- 홍대 스타스퀘어서 탄소중립 체험관 운영
- 유미의 세포들 캐릭터로 청년층 흥미 유도
- 방 탈출형 미션과 낚시 체험으로 실천 안내
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