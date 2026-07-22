“민지 돌아왔다” 기습 공개된 뉴진스 데뷔 4주년 콘텐츠… ‘4인 완전체’ 활동 시작하나

세줄 요약 데뷔 4주년 영상 공개, 민지 복귀 확인

민지·하니·해린·혜인 4인 체제 신호

전속계약 분쟁 후 16개월 만의 팀 콘텐츠

이미지 확대 뉴진스 데뷔 4주년을 맞은 22일 기습 공개된 ‘4인 뉴진스’ 콘텐츠 중 민지 개인 사진. 소속사 어도어가 지난해 12월 “민지와는 복귀를 두고 대화 중”이라고 밝힌 이후 뉴진스 잔류 여부가 불투명했으나, 이날 처음으로 뉴진스 복귀가 확인됐다. 어도어 제공

이미지 확대 22일 공개된 ‘2026 서머 오브 뉴진스’ 영상 한 장면. 왼쪽부터 혜인, 하니, 민지, 해린. 뉴진스 공식 유튜브 캡처

이미지 확대 그룹 뉴진스. 왼쪽부터 해린, 혜인, 민지, 하니. 어도어 제공

이미지 확대 그룹 뉴진스. 왼쪽부터 혜인, 하니, 해린, 민지. 어도어 제공

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그룹 뉴진스 복귀가 불투명했던 멤버 민지가 데뷔 4주년을 맞은 22일 공식 영상에서 모습을 드러냈다. 소속사와의 법적 다툼 등으로 활동을 중단했던 뉴진스는 민지·하니·해린·혜인 4인 체제로 복귀 신호를 쏘아 올렸다.22일 뉴진스 공식 유튜브 채널에는 ‘2026 서머 오브 뉴진스’라는 제목의 59초짜리 영상이 올라왔다. 공식 소셜미디어(SNS)에는 새로운 단체·개인 사진도 공개됐다. 이와 함께 토끼의 로고 모션 영상, ‘버니즈’(팬덤명)라고 쓰인 아이스크림 등 다양한 토끼 모양이 등장하는 짧은 영상도 게시됐다.‘2026 서머 오브 뉴진스’ 영상에서 뉴진스 멤버들은 여름밤 한적한 시골길을 배경으로 등장한다. 민지를 시작으로 혜인, 하니, 해린이 차례로 한 명씩 나타나 서로의 손을 잡으며 반갑게 인사를 나눈다.뉴진스가 팀 이름으로 새 영상을 내놓은 것은 지난해 3월 홍콩 콤플렉스콘 무대 이후 16개월 만이다.이날 영상은 무엇보다 민지가 뉴진스에 남아 활동한다는 것이 처음으로 확인돼 눈길을 끌었다.뉴진스는 2024년 11월부터 약 1년간 소속사 어도어와 전속계약 분쟁을 벌였으며, 지난해 10월 전속계약 유효 확인 1심 소송에서 패소했다.이후 멤버 해린·혜인·하니는 소속사 어도어로 복귀했고, 다니엘은 팀에서 퇴출됐다. 다만 어도어는 지난해 12월 “민지와는 복귀를 두고 대화 중”이라고 밝힌 뒤 추가 입장을 내놓지 않아 뉴진스의 멤버 구성을 둘러싸고 팬들의 불안감이 지속돼 왔다.한편 뉴진스는 2022년 7월 데뷔곡 ‘어텐션’(Attention) 공개 직후 신드롬을 일으키며 K팝 최정상 아이돌 그룹 중 하나로 자리매김했다. 이후 ‘하이프 보이’(Hype Boy), ‘디토’(Ditto), ‘OMG’, ‘슈퍼 샤이’(Super Shy) 히트곡을 연달아 발표했다.2024년 6월에는 일본 도쿄돔에서 단독 팬미팅만으로 이틀간 9만명의 관객을 불러 모으며 향후 일본 활동에 대한 기대도 모았으나, 이후 소속사와의 법적 다툼이 본격화하며 2년간의 공백기를 갖게 됐다.이정수 기자