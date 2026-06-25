쇼골프, 국내·일본 골프장 묶은 ‘골든베이 글로벌 회원권’ 출시
수정 2026-06-25 10:44
입력 2026-06-25 10:44
세줄 요약
- 국내 태안·일본 2개 리조트 결합 상품 출시
- 3개 등급 구성, 일본 준회원 혜택 포함
- 10년 만기 반환과 만기 후 혜택 유지
쇼골프가 충남 태안 골든베이 골프리조트와 일본 직영 골프리조트 이용 혜택을 결합한 ‘골든베이 글로벌 회원권’을 출시하고 한정 구좌 분양에 나선다고 25일 밝혔다.
이 회원권은 골든베이 골프리조트와 쇼골프가 직접 운영하는 일본 사츠마골프＆온천리조트(가고시마), 아카미즈골프＆온천리조트(구마모토)의 준회원 혜택을 하나로 묶은 상품이다. 회원들은 국내 태안과 일본 가고시마·구마모토 등 3개 골프 리조트를 이용할 수 있다.
회원권은 레드 글로벌(6000만원), 레드플러스 글로벌(9000만원), 퍼플 글로벌(1억3000만원) 등 3개 등급으로 구성되며, 모든 등급에 일본 리조트 준회원 자격이 포함된다. 현지 회원 우대 요금과 예약 혜택도 제공된다.
10년 만기 시 일정 금액을 반환받을 수 있으며, 만기 이후에도 일본 리조트 준회원 혜택은 계속 이용 가능하다.
쇼골프 관계자는 “국내 라운드와 일본 골프여행, 온천 휴양을 하나의 회원권으로 누릴 수 있는 새로운 개념의 상품”이라며 “한정 구좌로 운영되는 만큼 높은 관심이 예상된다”고 말했다.
김태곤 리포터
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