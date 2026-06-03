“아침에 최고” 이영자 ‘이 레시피’ 화제…다이어트 효과는?

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세줄 요약 이영자, 순두부 레몬 레시피 공개

상큼·고소·매콤한 맛 조합 화제

저열량 완전 단백질로 다이어트 주목

이미지 확대 코미디언 이영자가 자신만의 특별한 ‘순두부 레시피’를 공개해 화제다. MBC TV 예능 ‘전지적 참견 시점’ 방송화면 캡처

이미지 확대 코미디언 이영자가 자신만의 특별한 ‘순두부 레시피’를 공개해 화제다. MBC TV 예능 ‘전지적 참견 시점’ 방송화면 캡처

이미지 확대 콩과 두부 이미지. 아이클릭아트

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코미디언 이영자가 자신만의 특별한 ‘순두부 레시피’를 공개해 화제다.이영자는 지난달 30일 방송된 MBC TV 예능 ‘전지적 참견 시점’에 출연해 색다른 순두부 먹방(먹는 방송)을 선보였다.이날 방송에서 이영자는 “이 레시피는 유튜브 구독자님이 알려준 건데 아침에 먹어 봤더니 너무 좋더라”며 새로운 조리법을 소개해 눈길을 끌었다.이영자는 순두부를 짠 뒤 레몬 껍질을 곱게 갈아 만든 레몬 제스트와 레몬즙을 더해 후추를 뿌려 마무리했다. 완성된 순두부를 단숨에 들이켠 이영자는 “고소하면서 상큼하면서 후추의 매콤함까지 느껴진다”고 감탄했다.단백질은 우리 몸의 모든 세포에 존재하는 필수 영양소다. 소고기, 생선, 달걀 등과 같은 동물 단백질은 완전 단백질을 제공하지만 채소, 콩류 등과 같은 대부분의 식물성 식품은 불완전 단백질을 함유하고 있어 필요한 아미노산을 얻기 위해 서로 결합해야 한다.그러나 두부는 예외다. 두부는 다른 식물 단백질과는 달리 동물 단백질처럼 9가지 필수 아미노산을 모두 제공하는 완전 단백질에 해당한다. 이에 채식주의자나 비건 식단을 지향하는 사람들에게 단백질 섭취를 위한 좋은 대안이 될 수 있다.두부는 뼈를 튼튼하게 하는 데 도움이 되며, 심장 건강에도 도움이 될 수 있다. 또한 두부에는 건강에 유익한 식물성 화합물인 피토케미컬이 함유돼 있어 제2형 당뇨병과 심장 질환의 위험을 낮출 수 있다.특히 순두부는 열량이 낮고 영양소가 많아 먹으면서 살을 뺄 수 있는 음식이다. 순두부는 두부보다 열량이 더 낮다. 국가표준식품성분표에 따르면 100g당 순두부는 44㎉, 일반 두부는 97㎉다.앞서 유튜버 곽튜브 또한 결혼식 전 다이어트에 성공한 비결을 밝혀 화제가 되기도 했다.그는 지난해 한 방송에 출연해 자신의 신혼집 냉장고를 최초로 공개했다. 냉장고 안에는 각종 채소와 요구르트, 두부 등 다이어트를 위한 식재료가 한가득 들어 있었다.당시 곽튜브는 “현재 유튜브를 한창 많이 할 때보다 17㎏ 정도 빠졌다”며 “평소 샐러드를 싫어했지만 결혼식을 위해 관리했다”고 밝혀 놀라움을 자아냈다.가수 겸 배우 아이유 또한 야식 메뉴로 ‘연두부 치즈전’을 소개하며 “부드러운 식감을 좋아하는데 연두부가 들어가 칼로리 부담이 적고, 맛도 있으면서 살도 덜 찌는 느낌이라 자주 해 먹는다”고 전해 눈길을 끌었다.하승연 기자