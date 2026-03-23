‘반값여행’ 정착을 위해…관광공사+조폐공사 MOU(4+사진)

이미지 확대 박성혁(왼쪽 네 번째) 한국관광공사 사장과 성창훈(오른쪽 네 번째) 한국조폐공사 사장 등 양 기관 관계자들이 정부의 ‘반값여행’ 사업 정착을 위한 업무협약을 체결하고 있다. 한국관광공사 제공.

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정부의 ‘반값여행’ 사업 성공을 위해 한국관광공사와 한국조폐공사가 손을 맞잡았다. 관광공사는 “서울 청계천로 관광공사 서울센터에서 20일 한국조폐공사와 ‘지역사랑 휴가지원 시범사업(대한민국 반값여행)’ 활성화를 위한 업무협약을 체결했다”고 23일 밝혔다.‘반값여행’ 사업은 지정된 지방자치단체를 방문한 국민에게 여행경비의 50%를 해당 지역의 지역화폐로 환급해주는 프로그램이다. 개인은 최대 10만원, 2인 이상 단체는 최대 20만원까지 지원받을 수 있다. 상반기 지원 대상은 전국 16개 지자체다. 강원은 평창·영월·횡성, 충북은 제천, 전북은 고창이 포함됐다. 전남에서는 강진·영광·해남·고흥·완도·영암, 경남에서는 밀양·하동·합천·거창·남해가 이름을 올렸다.협약에 따라 사업에 참여하는 지자체가 조폐공사의 지역화폐 플랫폼 ‘착(Chak)’을 통해 여행경비를 환급하면, 환급액에 대한 지역화폐 발행 수수료가 전면 면제된다. 아울러 조폐공사는 플랫폼 이용 데이터를 관광공사와 공유하고 반값여행 지원금의 부정수급을 방지하기 위한 체계적인 모니터링을 지원한다.두 기관은 지역관광 활성화와 소비 촉진을 위해 긴밀한 협력체계도 구축한다. 디지털관광주민증·코리아둘레길·관광두레·대한민국 관광공모전 등 주요 사업과 조폐공사의 인프라를 연계해 관광 생활인구 확대와 관광편의 제공 방안을 모색하는 등 중장기적인 시너지를 창출해 나갈 방침이다.박성혁 관광공사 사장은 “이번 협력은 지역관광 활성화를 위한 반값여행 사업을 안정적이고 효율적으로 운영할 수 있는 강력한 추진력”이라며 “앞으로도 이종산업 간 협업을 통해 지역경제에 활력을 불어넣는 융합형 관광 마케팅을 전개할 것”이라고 밝혔다.손원천 선임기자