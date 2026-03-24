[천태만컷] 경복궁을 향해 모이는 시선

이미지 확대 경복궁을 향해 모이는 시선 한복을 차려입은 관광객들이 경복궁에서 수문장 교대 의식을 지켜보고 있습니다. 절도 있는 동작과 북소리에 시선이 머뭅니다. 이제 한류는 전 세계가 함께 즐기는 문화가 되었고, 그 관심은 우리의 전통으로 이어지고 있습니다. 이어질 다음 장면이 기대됩니다.

이지훈 기자

2026-03-24 25면

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한복을 차려입은 관광객들이 경복궁에서 수문장 교대 의식을 지켜보고 있습니다. 절도 있는 동작과 북소리에 시선이 머뭅니다. 이제 한류는 전 세계가 함께 즐기는 문화가 되었고, 그 관심은 우리의 전통으로 이어지고 있습니다. 이어질 다음 장면이 기대됩니다.이지훈 기자