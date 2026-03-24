사설·오피니언 천태만컷 [천태만컷] 경복궁을 향해 모이는 시선 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/editOpinion/photo-cut/2026/03/24/20260324025004 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-03-24 00:43 입력 2026-03-24 00:03 이미지 확대 경복궁을 향해 모이는 시선 한복을 차려입은 관광객들이 경복궁에서 수문장 교대 의식을 지켜보고 있습니다. 절도 있는 동작과 북소리에 시선이 머뭅니다. 이제 한류는 전 세계가 함께 즐기는 문화가 되었고, 그 관심은 우리의 전통으로 이어지고 있습니다. 이어질 다음 장면이 기대됩니다.이지훈 기자 한복을 차려입은 관광객들이 경복궁에서 수문장 교대 의식을 지켜보고 있습니다. 절도 있는 동작과 북소리에 시선이 머뭅니다. 이제 한류는 전 세계가 함께 즐기는 문화가 되었고, 그 관심은 우리의 전통으로 이어지고 있습니다. 이어질 다음 장면이 기대됩니다. 이지훈 기자 2026-03-24 25면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지