“세계 아미에게 한국의 미 알리자” 문화유산 재해석 굿즈 ‘풍성’

국립박물관문화재단·유산진흥원

키링·헤어핀 등 다양한 물품 선봬

이미지 확대 방탄소년단(BTS)의 정규 5집 ‘아리랑’ 발매에 맞춰 국가유산진흥원은 광화문 월대 서수상을 담은 열쇠고리를 선보인다.

하이브 제공

이미지 확대 BTS의 소속사 빅히트뮤직은 국립박물관문화재단과 함께 ‘2026 방탄소년단×뮷즈 컬래버레이션’ 5종을 선보인다. ﻿협업 굿즈는 레이어드 스커트(사진), 숄더백, 카드홀더, 헤어핀과 헤어클립 등 5종이다.

하이브 제공

이미지 확대 BTS의 소속사 빅히트뮤직은 국립박물관문화재단과 함께 ‘2026 방탄소년단×뮷즈 컬래버레이션’ 5종을 선보인다. ﻿협업 굿즈는 레이어드 스커트, 숄더백(사진), 카드홀더, 헤어핀과 헤어클립 등 5종이다.

하이브 제공

이미지 확대 BTS의 소속사 빅히트뮤직은 국립박물관문화재단과 함께 ‘2026 방탄소년단×뮷즈 컬래버레이션’ 5종을 선보인다. ﻿협업 굿즈는 레이어드 스커트, 숄더백, 카드홀더(사진), 헤어핀과 헤어클립 등 5종이다.

하이브 제공

이미지 확대 BTS의 소속사 빅히트뮤직은 국립박물관문화재단과 함께 ‘2026 방탄소년단×뮷즈 컬래버레이션’ 5종을 선보인다. ﻿협업 굿즈는 레이어드 스커트, 숄더백, 카드홀더, 헤어핀과 헤어클립(사진) 등 5종이다.

하이브 제공

2026-03-21 5면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

K팝 그룹 방탄소년단(BTS) 완전체 복귀 공연이 서울 광화문 일대에서 펼쳐진다. 경복궁과 광화문, 월대와 해치 등 전통 문화유산이 세계인의 시선을 사로잡을 것으로 기대된다. 문화유산을 재해석한 다양한 뮷즈(박물관과 굿즈의 합성어) 역시 축제에 힘을 보탠다.우선 BTS의 소속사 빅히트 뮤직은 정규 5집 ‘아리랑’ 발매를 기념해 국립박물관문화재단과 협업한 팝업을 다음달 12일까지 서울 중구 신세계백화점 본점 더 헤리티지와 서울 용산구 하이브 사옥에 설치한다고 20일 밝혔다.BTS 새 앨범 ‘아리랑’으로 이름붙인 이 팝업은 전통의 미감을 현대적으로 재해석한 다양한 상품들을 선보인다. 이들 상품은 국립박물관문화재단의 상품 브랜드 ‘뮷즈’와 손잡고 제작돼 ‘2026 방탄소년단×뮷즈 컬래버레이션’이라는 이름을 달고 한국 문화를 전 세계에 알린다.협업 굿즈는 숄더백, 카드홀더, 헤어클립, 헤어핀, 레이어드 스커트 등 5종이다. 디자인은 국립경주박물관이 소장한 통일신라 시대 대표 문화유산이자 ‘에밀레종’으로 더 잘 알려진 국보 ‘성덕대왕신종’ 문양에서 모티브를 얻었다. 종 중앙의 공양자상과 주변 구름 문양을 그래픽으로 개발해 적용했다. BTS와 국립박물관문화재단은 지난 2024년에는 반가사유상과 백자 달항아리에 BTS 노랫말을 새긴 ‘달마중’ 시리즈를 선보인 바 있다.국가유산진흥원도 다음 달 24일까지 경복궁과 국립고궁박물관에 있는 ‘K-헤리티지 스토어’에서 아리랑을 주제로 한 다양한 상품을 선보일 계획이다. 한민족의 상징과도 같은 대표 민요이자 2012년 유네스코 인류무형문화유산 대표목록에 등재된 아리랑의 상징성을 현대적으로 풀어낸 손수건은 물론 이번 공연의 배경이 되는 광화문 앞 월대 서수상을 담은 열쇠고리(키링)도 선보인다.유용하 전문기자