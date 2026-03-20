[포토] BTS 호외(號外), 특별판 광화문서 배포

1 / 7 이미지 확대 방탄소년단(BTS)의 광화문 컴백공연을 하루 앞 둔 20일 서울시 중구 태평로 서울신문사 앞에서 호외로 제작된 서울신문 BTS 특별판을 외국인들과 시민들이 받아가고 있다. 이번 서울신문 특별판은 20일과 공연 당일인 21일에 배포될 예정이다.2026. 3. 20 홍윤기 기자

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방탄소년단(BTS)의 광화문 컴백공연을 하루 앞 둔 20일 서울시 중구 태평로 서울신문사 앞에서 호외로 제작된 서울신문 BTS 특별판을 외국인들과 시민들이 받아가고 있다.이번 서울신문 특별판은 20일과 공연 당일인 21일에 배포될 예정이다.온라인뉴스부