‘왕사남’ 1400만 넘어 역대 흥행 5위…‘겨울왕국 2’, ‘아바타’ 제쳐

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영화 ‘왕과 사는 남자’가 20일 관객 1400만 고지를 넘었다. 개봉 45일 만에 역대 5위 흥행 기록까지 치고 올라섰다.영화 홍보사 올라운드컴퍼니는 “개봉 31일째인 지난 6일 1000만 관객을 돌파한 데 이어 45일째인 20일에 1400만명까지 넘겼다”며 “‘어벤져스: 엔드게임’(2019년·1093만)과 ‘겨울왕국 2’(2019년·1374만), ‘아바타’(2009년·1362만) 등의 흥행 기록을 제쳤다”고 밝혔다.‘왕과 사는 남자’는 이제 ‘명량’(2014년·1761만)과 ‘극한직업’(2019년·1626만), ‘신과함께-죄와 벌’(2017년·1441만), ‘국제시장’(2014년·1425만)의 기록만을 앞에 두고 있다. 누적 매출액은 전날 기준 1345억원이다.‘왕과 사는 남자’는 폐위된 단종 이홍위(박지훈 분)가 강원도 영월 청령포로 유배를 떠나 촌장 엄흥도(유해진)를 비롯한 마을 사람들과 어울리는 이야기를 담았다. 단종의 폐위와 사망이라는 역사적 사실에 마을 사람들과의 인간적 교감이라는 상상력을 더해 먹먹함과 감동을 선사한다는 평가를 받고 있다.손원천 기자