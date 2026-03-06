블랙핑크 ‘데드라인’, 첫 주 177만장…“K팝 걸그룹 신기록”

이미지 확대 블랙핑크의 경기 고양시 고양종합운동장 공연 모습. YG엔터테인먼트 제공.

블랙핑크의 세 번째 미니앨범 ‘데드라인’(DEADLINE)이 발매 이후 첫 일주일간 177만장 넘게 팔린 것으로 나타났다. YG엔터테인먼트는 6일 “K팝 걸그룹 신기록을 세웠다”며 반색했다.지난달 27일 발매된 ‘데드라인’은 전날까지 국내 ‘한터차트’ 기준 177만 4577장의 판매량을 기록했다. 전작인 정규 2집 ‘본 핑크’(BORN PINK)보다 약 23만장 늘었다. 블랙핑크는 앞서 발매 첫날 146만장 이상을 팔아치우며 흥행을 예고했다.YG는 “세계 음악 시장을 이끄는 주역으로서 블랙핑크의 막강한 영향력과 지금까지 쌓은 팬덤의 폭발적인 화력을 실감할 수 있는 부분”이라며 “글로벌 수요가 예상치를 크게 웃돌아 추가 제작도 진행되는 만큼, 최종 판매량은 더욱 늘어날 것”이라고 밝혔다.‘데드라인’은 전 세계 38개 지역 아이튠즈 ‘톱 앨범’ 차트 1위를 차지해 월드와이드 차트 정상을 밟았다. 타이틀곡 ‘고’(GO) 뮤직비디오는 유튜브 월드와이드 트렌딩 1위와 ‘24시간 내 가장 많이 본 동영상’에 선정됐다.해외 매체들도 블랙핑크의 신보에 관해 호평을 남겼다. 음악지 롤링스톤은 “블랙핑크가 최고의 전성기로 돌아왔다”며 “그간 쌓아온 네 멤버의 개성이 뚜렷하면서도 블랙핑크가 가장 잘하는 방식으로 자신의 존재감을 과시했다”고 평했다. 빌보드는 타이틀곡 ‘고’에 대해 “앨범 최고의 곡이자 블랙핑크를 진정으로 대표하는 곡”이라고 썼다.이은주 기자