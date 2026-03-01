‘독립군’ 조진웅 어디에? 싹둑 잘린 넷플릭스 3·1절 영상 화제

이미지 확대 3·1절을 맞은 1일 넷플릭스코리아가 공식 소셜미디어(SNS) 계정에 올린 영상에서 영화 ‘암살’의 한 장면이 나온 가운데 암살단 3인조 중 조진웅(추상옥 역)은 어깨만 살짝 나온 채 편집돼 있다. 넷플릭스코리아 엑스 캡처

이미지 확대 영화 ‘암살’에서 친일파를 좇는 암살단 3인조 조진웅(추상옥 역)·전지현(안옥윤 역)·최덕문(황덕삼 역). ‘암살’ 스틸컷

이미지 확대 3·1절을 맞은 1일 넷플릭스코리아가 공식 소셜미디어(SNS) 계정에 올린 영상 일부. 왼쪽은 넷플릭스 드라마 ‘경성크리처 시즌2’, 오른쪽은 영화 ‘항거: 유관순 이야기’의 한 장면. 넷플릭스코리아 엑스 캡처

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

3·1절을 맞아 넷플릭스코리아가 독립운동가를 다룬 한국 콘텐츠 여러 편을 묶어 올린 짧은 영상이 화제다. 특히 과거 범죄 전력 의혹으로 은퇴한 배우 조진웅이 있어야 할 장면 일부가 잘린 채 올라와 주목받고 있다.넷플릭스코리아는 1일 공식 소셜미디어(SNS) 계정에 “그들이 있었기에, 우리는 오늘의 봄을 살아갑니다”라는 설명과 함께 독립운동 관련 한국 영화·드라마에서 한 장면씩을 모아 붙인 영상을 게재했다.해당 영상에 포함된 콘텐츠는 넷플릭스 드라마 ‘경성크리처 시즌2’와 영화 ‘암살’, ‘도적: 칼의 소리’, ‘하얼빈’, ‘항거: 유관순 이야기’ 등 5편이다. 원본 영상 속 등장인물들이 “대한 독립 만세”를 외치는 장면을 모아 한 편의 짧은 영상을 완성했다.영상을 접한 네티즌들이 “목숨 걸고 지켜주셔서 감사합니다”, “그분들의 희생 덕분에 우리가 이렇게 살 수 있다는 거 오늘만큼은 꼭 기억하자” 등 댓글을 달며 3·1절을 기념하는 가운데 조진웅이 사라진 ‘암살’ 속 한 장면이 눈길을 끌고 있다.넷플릭스 영상 속 해당 장면에선 전지현(안옥윤 역)과 최덕문(황덕삼 역)이 태극기를 배경으로 서서 “대한 독립 만세”를 외치고 있다. 그런데 이 장면 원본은 친일파를 좇는 암살단 3인조가 기념촬영을 하는 장면으로, ‘속사포’ 추상옥 역할을 맡은 조진웅까지 3명이 나란히 함께 서 있다.하지만 넷플릭스가 올린 영상에는 전지현 바로 옆에 있어야 할 조진웅이 한쪽 어깨만 살짝 등장한 채 편집돼 있다.이를 알아챈 일부 네티즌들은 “(영상에서) 조진웅이 잘려서 편안하다”, “어깨만 나온 게 웃기다” 등 반응을 보였다.조진웅은 2015년 영화 ‘암살’에서 부상당한 몸으로도 끝까지 맡은 임무를 수행하는 신흥무관학교 출신 추상옥 역할을 맡은 바 있다. 그는 영화 개봉 후 신흥무관학교기념사업회 홍보대사를 맡기도 했다.이후 조진웅은 2021년 홍범도 장군 유해 봉환 당시 국민 특사로 참여했으며, 지난해 8월 개봉한 다큐멘터리 영화 ‘독립군: 끝나지 않은 전쟁’ 내레이션을 맡아 힘을 보탰다.한편 조진웅은 지난해 12월 고교 시절 소년보호처분을 받아 소년원에 송치된 사실과 성인이 된 이후에도 폭행과 음주운전으로 처벌받았다는 의혹이 제기된 후 “모든 활동을 중단, 배우의 길에 마침표를 찍으려 한다”며 은퇴를 선언했다.이정수 기자