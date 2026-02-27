‘영원한 화학물질’ 중년 남성의 노화 가속한다 [달콤한 사이언스]

이미지 확대 PFAS로 코팅된 물질은 방수, 방오, 방유 성능, 열과 부식에 잘 견디는 성질 때문에 많이 사용된다. 그렇지만, PFAS가 체내에 축적될 경우 중년 남성의 노화 속도는 가속한다는 연구 결과가 나왔다.



‘영원한 화학물질’로 불리는 과불화화합물(PFAS)은 탄소와 불소의 강력한 결합으로 자연 분해되지 않고 환경과 인체에 반영구적으로 축적되는 유기 불소 화합물이다. PFAS는 비점착성 코팅, 방수 원단, 소방용 소화 거품, 식품 포장재, 세정제, 플라스틱 등에 흔히 쓰이는 수천 종의 합성 화학물질군(群)을 말한다. PFAS 오염은 수질, 토양, 생물 조직에서 점점 더 많이 검출되고 있으며, 일부 성분은 암, 비만, 불임, 호르몬 불균형과 연관이 있는 것으로 알려졌다.이런 가운데, 중국 상하이 교통대 의대, 칭화대 양쯔 삼각주 지역 연구소 공동 연구팀은 혈중 PFAS 농도가 높을수록 생물학적 노화를 빠르게 한다고 27일 밝혔다. 이 연구 결과는 ‘최신 노화학’(Frontiers in Aging) 2월 26일 자에 실렸다.과불화옥탄술폰산(PFOS), 과불화옥탄산(PFOA), 과불화헥산술폰산(PFHS) 같은 PFAS는 2001년 잔류성 유기오염물질에 관한 스톡홀름 협약에 따라 퇴출 대상이 됐지만, AI 데이터 센터와 같은 신규 응용 분야에 쓰이기 위해 새로운 PFAS가 개발됐다.연구팀은 1999년, 2000년 미국 국립보건 영양조사(NHANES)에 참여한 고령 남녀 중 무작위로 선정한 326명의 건강 데이터를 활용했다. 연구팀은 NHANES팀에서 참가자들의 혈액 검사를 통해 조사한 11가지 PFAS 농도, 혈액 세포 내 유전자 발현을 조절하는 후성유전학적 마커인 DNA 메틸롬 데이터와 인구통계학적, 사회경제적 변수와 생활 습관 요인을 비교 분석했다.연구팀은 DNA 메틸롬 데이터를 12가지 후성유전학적 시계 알고리즘에 대입해 각 참가자의 생물학적 나이를 추정했다. 이전 NHANES 조사에서도 혈중 PFAS 농도가 높을수록 생물학적 노화가 빨라지는 경향이 있었으며, 이는 염증 증가 때문일 수 있음을 보여줬다.조사 결과, 실험 참가자의 95% 이상 혈액에서 PFNA, PFOSA가 검출됐다. PFNA, PFOSA는 1950~60년대에 발명됐으며 방수, 방오, 방유 성능과 열과 부식에 잘 견디는 성질 때문에 소비재와 산업용 제품에 사용된다. 또 PFNA, PFOSA의 농도가 높을수록 50~64세 남성의 후성유전학적 노화가 가속하는 것으로 나타났다. 그러나 여성에게서는 이런 현상이 관찰되지 않았다. PFNA, PFOSA 영향이 유독 중년 남성에게 강하게 나타나는 이유는 중년의 신체는 노화와 관련된 스트레스 요인에 더 취약해지는 시기이기 때문이다. 또, 흡연과 같은 생활 습관 요인의 영향을 많이 받기 때문에 오염 물질의 파괴적 효과와 결합해 노화를 촉진한다는 것이다.연구를 이끈 샹웨이 리 중국 교통대 의대 교수는 “이번 연구 결과는 PFAS의 일종인 과불화노난산(PFNA), 과불화옥탄술폰아미드(PFOSA)가 생물학적 노화를 가속하며, 특히 중년 남성이 가장 취약한 집단임을 확인했다”라며 “새로운 PFAS 대체재들이 저위험군 물질이 아니라는 점을 확인한 만큼 환경적 영향에 대해 깊은 주의가 필요하다”고 말했다.유용하 과학전문기자