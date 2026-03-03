사설·오피니언 천태만컷 [천태만컷] 공룡 우비의 주인은 따로 있다 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/editOpinion/photo-cut/2026/03/03/20260303025004 URL 복사 댓글 0 홍윤기 기자 수정 2026-03-03 01:03 입력 2026-03-03 00:06 이미지 확대 공룡 우비의 주인은 따로 있다 비가 내리는 광화문광장. 한 아이의 부모가 아이의 공룡 우비를 뒤집어쓰고 이동하고 있습니다. 정작 주인은 유모차 안에서 비 한 방울 안 맞고 편안하게 가는 중입니다. 우비는 작아도 부모의 역할은 큽니다. 세상의 모든 엄마·아빠들, 오늘도 파이팅입니다.홍윤기 기자 비가 내리는 광화문광장. 한 아이의 부모가 아이의 공룡 우비를 뒤집어쓰고 이동하고 있습니다. 정작 주인은 유모차 안에서 비 한 방울 안 맞고 편안하게 가는 중입니다. 우비는 작아도 부모의 역할은 큽니다. 세상의 모든 엄마·아빠들, 오늘도 파이팅입니다. 홍윤기 기자 2026-03-03 25면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지