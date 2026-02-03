롯데월드, 장애인 등 관광 약자 위한 온라인 예매 서비스 실시

이미지 확대 서울 잠실 롯데월드타워의 스카이 전망대를 찾은 장애인과 가족들. 롯데월드는 관광 약자를 위한 온라인 우대 제도를 도입해 다양한 관광 편의를 제공할 예정이다. 롯데월드 제공.

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

롯데월드가 장애인 등 관광 약자를 위한 온라인 우대 예매 서비스를 도입한다. 그동안 현장에서만 가능했던 우대 예매가 온라인으로 확대돼 관광 약자들이 좀 더 편리하게 롯데월드 내 시설을 이용할 수 있을 것으로 기대된다.롯데월드는 “카카오톡 지갑 인증과 연계해 온라인으로도 간편하게 우대 자격을 인증할 수 있는 예매 서비스 제도를 도입, 운영한다”고 3일 밝혔다.온라인 우대 예매 대상자는 장애인과 시니어, 국가유공자, 국가보훈대상자, 기초생활수급자, 차상위계층 등이다.온라인 우대 예매 도입을 기념해 추가 할인도 제공한다. 3월 31일까지 온라인 예매 시 롯데월드 전국 5개 사업장(어드벤처, 어드벤처 부산, 아쿠아리움, 서울스카이, 워터파크) 입장료가 기존 최대 50% 할인에 더해 최대 1000원 추가 할인된다. 자세한 내용은 각 사업장 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.롯데월드는 “2023년에 롯데월드 어드벤처, 2022년에는 아쿠아리움과 서울스카이가 서울관광재단의 우수 유니버설 관광시설로 선정된 바 있다”며 “앞으로도 관광약자의 편의를 높이기 위해 다양한 노력을 지속할 것”이라고 밝혔다. 서울관광재단이 선정한 유니버설 관광시설은 장애인 등 누구나 안전하고 편리하게 이용할 수 있는 시설을 의미한다. 롯데월드는 장애인 어트랙션 탑승예약제 등 다양한 편의제도와 접근성이 좋은 편의시설로 높은 평가를 받았다.손원천 선임기자