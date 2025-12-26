‘사이코지만 괜찮아’ 서예지…‘사의 찬미’ 윤심덕으로 첫 무대

이미지 확대 사진=서예지 인스타그램 캡처

드라마 ‘이브’, ‘사이코지만 괜찮아’, ‘구해줘’ 등에서 강렬한 인상을 남긴 배우 서예지가 처음으로 연극 무대에 도전한다.제작사 쇼앤텔플레이는 다음 달 30일부터 3월 2일까지 연극 ‘사의 찬미’를 서울 세종문화회관 M씨어터 무대에 올린다고 26일 밝혔다. 서예지는 한국 최초의 소프라노 윤심덕 역을 맡는다.‘사의 찬미’ 1920년대를 배경으로 한국 최초의 소프라노 윤심덕과 극작가 김우진의 비극적 사랑을 그린 작품이다. 윤대성 작가의 원작 희곡을 기반으로 한국 최초의 여성 서양화가인 나혜석 등 인물을 새로 더하고 현대적 감각과 정서를 입혔다.지난 7월 강서구 LG아트센터 서울에서 초연된 작품은 관객들의 호응 속에 재연이 확정됐고, 이번 무대에는 서예지와 함께 전소민이 윤심덕 역으로 더블 캐스팅됐다. 전소민은 초연에 이어 재연에도 합류한다. 김우진 역은 박은석과 곽시양이 맡고, 나혜석 역에는 김려은과 진소연이 출연한다. 홍난파 역은 박선호와 김건호가 맡았다.윤수경 기자