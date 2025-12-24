“지역과 함께 성장할 것”…이정호 호반호텔앤리조트 부회장, 철탑산업훈장 수훈

이미지 확대 이정호(오른쪽) 호반호텔앤리조트 부회장이 제52회 관광의 날 기념식에서 철탑산업훈장을 받고 있다. 수여자는 김대현(왼쪽) 문화체육관광부 제2차관이다. 호반호텔엔리조트 제공.

호반호텔앤리조트의 이정호 부회장(대표이사)이 철탑산업훈장을 받았다. 호반호텔앤리조트는 “서울 중구 더플라자 호텔에서 23일 열린 ‘제52회 관광의 날 기념식’에서 철탑산업훈장을 수훈했다”고 24일 밝혔다. ‘관광의 날’은 관광산업 발전에 기여한 종사자와 기업의 노고를 기리는 정부 공식 기념행사다.리조트 측은 “이 부회장은 지역 사회의 성장이 리조트의 발전으로 이어진다는 경영 철학을 바탕으로, 관광 성과를 지역 고용과 사회적 가치로 연결하는 선순환 구조를 구축해왔다”며 “특히 지역 거점형 리조트 운영을 통해 체류형 관광 모델을 정착시키며 지역 경제에 활력을 불어넣은 점이 높은 평가를 받았다”고 밝혔다. 리조트 측은 또 “환경·사회·지배구조(ESG) 경영의 하나로 수열에너지 시스템을 도입해 탄소 배출 저감에 기여했고, 식약처 위생등급제 도입 등을 통해 안전 관광 환경 조성에도 힘써왔다”며 “지역 농가와의 협업, 지역 축제 지원, 임직원 환경 정화 활동 등 다양한 상생 활동을 운영 전반에 녹여내며 기업의 사회적 책임을 실천해왔다”고 강조했다.이 부회장은 “현장에서 지역 사회와 고객을 위해 헌신한 임직원 모두에게 영광을 돌린다”며 “지역과 함께 성장하며 대한민국 관광산업의 경쟁력과 품격을 높이는 데 최선을 다할 것”이라고 소감을 전했다.손원천 선임기자