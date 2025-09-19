창경궁, 덕수궁 ‘향기유산’…앵도, 오얏향 담은 궁궐 향수

이미지 확대 궁궐의 향 담은 ‘궁궐 향수’가 출시

코스맥스 제공

이미지 확대 궁궐 향수 시향 모습.

국가유산진흥원 제공

창경궁과 덕수궁의 꽃향기를 포집해 재연한 향수가 출시돼 눈길을 끈다.국가유산진흥원은 창경궁 앵도나무와 덕수궁 오얏나무의 향기를 담은 ‘궁궐 향수’ 2종을 출시했다고 19일 밝혔다.이 향수는 궁궐에서 오랜 기간 심고 가꾸었던 꽃과 나무의 고유한 향기도 시대를 아우르는 ‘향기유산’으로 보존되고 기록돼야 한다고 뜻을 모은 국가유산청 궁능유적본부, 국가유산진흥원, 코스맥스 세 기관이 나서 만들었다.창경궁 앵도 향수는 옥천교 주변 앵도나무의 꽃향기를 재현했다. 산뜻하고 달콤한 앵도의 향기에 붓꽃의 포근함을 더했다. 앵도나무는 궁궐 화계에 많이 심었던 키가 작은 꽃나무로, 봄철 무리지어 피는 연분홍 꽃과 6월 붉게 익는 열매도 인상적이다. 실록에 의하면 세종이 앵도 열매를 좋아했다는 기록과 궁중음식에도 다양하게 사용된 것을 확인할 수 있다. 덕수궁 오얏 향수는 석조전 앞 오얏나무의 꽃향기를 담아 신선하고 싱그러운 매력을 전한다. 오얏꽃 문양은 대한제국을 상징하며 덕수궁의 서양식 건물 곳곳에 남아있다.세계적인 화장품 연구·개발·생산(ODM) 기업 코스맥스는 2016년부터 시작한 향기 복원 사업 ‘센터리티지’의 일환으로, 궁궐의 꽃향기를 직접 포집하고 데이터화하는 연구를 진행했다. 궁능유적본부는 향기 채집을 위한 역사적 의미를 지닌 이야기와 대상을 제공하고, 국가유산진흥원은 이를 향수로 상품화해 대중에 소개하는 역할을 맡았다.이번 향수는 국가유산진흥원의 K헤리티지의 첫 뷰티 상품으로, 궁궐의 아름다움을 일상 속에서도 느낄 수 있도록 기획됐다.‘궁궐 향수’는 고궁박물관, 경복궁, 창덕궁 내 사랑 문화상품관 등 8곳과 온라인 쇼핑몰 케이헤리티지 스토어 홈페이지에서 구매할 수 있다.윤수경 기자