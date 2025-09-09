“망신, 韓드라마가 中영화 포스터 베꼈다”…논란에 결국 사과

‘친애하는 X’ 측 “즉각 사용 중단, 죄송”

이미지 확대 티빙 오리지널 드라마 ‘친애하는 X’(왼쪽) 포스터와 중국 영화 ‘용의자X적 헌신’(오른쪽)의 포스터.

티빙 오리지널 드라마 ‘친애하는 X’ 측이 중국 영화와의 포스터 유사성 논란에 결국 사과했다.동명 웹툰을 원작으로 하는 이 드라마와 관련해 티빙 측은 9일 “론칭(출시) 포스터의 경우 특정 사례와의 유사성을 뒤늦게 인지해 즉각 사용을 중단하고 향후 사용을 하지 않기로 조치했다”라고 설명했다.앞서 전날 티빙 측은 11월 6일 첫 방송 소식과 함께 론칭 포스터를 공개했다. 이후 온라인상에서는 드라마 포스터가 중국 영화 ‘용의자X적 헌신’의 것과 지나치게 흡사하다는 지적이 잇따랐다.일각에서는 색감과 구도, 글자 폰트까지 비슷하다며 표절 의혹을 제기하기도 했다.실제로 드라마 포스터는 흰 바탕에 빨간 글씨로 ‘Dear X’(디어 엑스)라는 글자가 적혀 있었고, 그 사이로 드라마 주인공인 배우 김유정의 얼굴이 드러났다.이는 표절 의혹이 제기된 중국 영화의 포스터와 여러 면에서 흡사했다.이와 관련해 티빙 측은 “세심하게 제작 과정을 살피지 못해 불편하게 한 점 진심으로 사과드린다”며 “철저한 검수 과정을 통해 유사한 일이 반복되지 않도록 주의를 기울이겠다”라고 밝혔다.권윤희 기자