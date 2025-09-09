“망신, 韓드라마가 中영화 포스터 베꼈다”…논란에 결국 사과

‘친애하는 X’ 측 “즉각 사용 중단, 죄송”
티빙 오리지널 드라마 ‘친애하는 X’ 측이 중국 영화와의 포스터 유사성 논란에 결국 사과했다.
동명 웹툰을 원작으로 하는 이 드라마와 관련해 티빙 측은 9일 “론칭(출시) 포스터의 경우 특정 사례와의 유사성을 뒤늦게 인지해 즉각 사용을 중단하고 향후 사용을 하지 않기로 조치했다”라고 설명했다.
앞서 전날 티빙 측은 11월 6일 첫 방송 소식과 함께 론칭 포스터를 공개했다. 이후 온라인상에서는 드라마 포스터가 중국 영화 ‘용의자X적 헌신’의 것과 지나치게 흡사하다는 지적이 잇따랐다.
일각에서는 색감과 구도, 글자 폰트까지 비슷하다며 표절 의혹을 제기하기도 했다.
실제로 드라마 포스터는 흰 바탕에 빨간 글씨로 ‘Dear X’(디어 엑스)라는 글자가 적혀 있었고, 그 사이로 드라마 주인공인 배우 김유정의 얼굴이 드러났다.
이는 표절 의혹이 제기된 중국 영화의 포스터와 여러 면에서 흡사했다.
이와 관련해 티빙 측은 “세심하게 제작 과정을 살피지 못해 불편하게 한 점 진심으로 사과드린다”며 “철저한 검수 과정을 통해 유사한 일이 반복되지 않도록 주의를 기울이겠다”라고 밝혔다.
권윤희 기자
