[천태만컷] 나란히 달리는 마음

구글에서 서울신문 먼저 보기

이미지 확대 나란히 달리는 마음 두 명의 러너가 서로의 페이스메이커가 되어 달리고 있습니다. 누군가 조금 빨라지면 다른 한 사람이 속도를 맞추고, 숨이 가빠질 때면 곁에서 같은 리듬으로 발걸음을 이어 갑니다. 혼자였다면 놓쳤을 속도도 함께여서 끝까지 이어 갈 수 있는 듯합니다.

홍윤기 기자

2026-05-29 25면

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

두 명의 러너가 서로의 페이스메이커가 되어 달리고 있습니다. 누군가 조금 빨라지면 다른 한 사람이 속도를 맞추고, 숨이 가빠질 때면 곁에서 같은 리듬으로 발걸음을 이어 갑니다. 혼자였다면 놓쳤을 속도도 함께여서 끝까지 이어 갈 수 있는 듯합니다.홍윤기 기자