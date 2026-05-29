사설·오피니언 천태만컷 [천태만컷] 나란히 달리는 마음 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/editOpinion/photo-cut/2026/05/29/20260529025004 URL 복사 댓글 0 홍윤기 기자 수정 2026-05-29 00:16 입력 2026-05-29 00:16 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 나란히 달리는 마음 두 명의 러너가 서로의 페이스메이커가 되어 달리고 있습니다. 누군가 조금 빨라지면 다른 한 사람이 속도를 맞추고, 숨이 가빠질 때면 곁에서 같은 리듬으로 발걸음을 이어 갑니다. 혼자였다면 놓쳤을 속도도 함께여서 끝까지 이어 갈 수 있는 듯합니다.홍윤기 기자 두 명의 러너가 서로의 페이스메이커가 되어 달리고 있습니다. 누군가 조금 빨라지면 다른 한 사람이 속도를 맞추고, 숨이 가빠질 때면 곁에서 같은 리듬으로 발걸음을 이어 갑니다. 혼자였다면 놓쳤을 속도도 함께여서 끝까지 이어 갈 수 있는 듯합니다. 홍윤기 기자 2026-05-29 25면 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지