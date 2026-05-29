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[천태만컷] 나란히 달리는 마음

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홍윤기 기자
홍윤기 기자
수정 2026-05-29 00:16
입력 2026-05-29 00:16
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나란히 달리는 마음
나란히 달리는 마음 두 명의 러너가 서로의 페이스메이커가 되어 달리고 있습니다. 누군가 조금 빨라지면 다른 한 사람이 속도를 맞추고, 숨이 가빠질 때면 곁에서 같은 리듬으로 발걸음을 이어 갑니다. 혼자였다면 놓쳤을 속도도 함께여서 끝까지 이어 갈 수 있는 듯합니다.
홍윤기 기자


두 명의 러너가 서로의 페이스메이커가 되어 달리고 있습니다. 누군가 조금 빨라지면 다른 한 사람이 속도를 맞추고, 숨이 가빠질 때면 곁에서 같은 리듬으로 발걸음을 이어 갑니다. 혼자였다면 놓쳤을 속도도 함께여서 끝까지 이어 갈 수 있는 듯합니다.

홍윤기 기자
2026-05-29 25면
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