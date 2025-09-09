박진영 대중문화교류위원회 위원장 “K팝이 맞이한 특별한 기회 잘 살리고 싶다”

이미지 확대 박진영 JYP엔터테인먼트 대표 프로듀서. JYP엔터테인먼트 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

박진영 JYP엔터테인먼트 대표 프로듀서가 대통령 직속 대중문화교류위원회 위원장으로 임명된 소감을 밝혔다.박진영은 9일 자신의 SNS에 “정부 일을 맡는다는 것이 엔터테인먼트 업계 종사자로서는 여러 면에서 너무나 부담스럽고 걱정스러운 일이라 많은 고민을 했지만, 지금 K팝이 너무나도 특별한 기회를 맞이했고, 이 기회를 꼭 잘 살려야만 한다는 생각에 결심을 하게 됐다”고 밝혔다.박진영은 “2003년 무작정 미국으로 건너가 미국 음반사들에 우리 가수들의 홍보자료를 돌릴 때, 2009년 원더걸스가 한국 가수 처음으로 빌보드 ‘핫 100’ 차트에 진입 했을 때, 그리고 지금 이 순간도 제 꿈은 똑같다. K팝이 전 세계에서 사랑 받는 것”이라면서 K팝에 대한 깊은 애정을 드러냈다.이어 그는 “그동안 현장에서 일하면서 제도적 지원이 있었으면 좋겠다고 생각됐던 부분들을 잘 정리해서 실효적인 지원이 갈 수 있도록 하고, 후배 아티스트들이 더 좋은 기회를 많이 얻을 수 있도록 열심히 노력하겠다”면서 “K팝이 한 단계 더 도약해 우리 문화를 알리는 것을 넘어 세계인들이 서로를 이해하고 교류하는 장이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 의지를 드러냈다.박진영은 “많은 고민 끝에 시작하는 일인 만큼 여러분들의 조언과 응원 부탁드린다”면서 “이 일을 함께 맡아 해주시기로 한 최휘영 문화체육관광부 장관님께 진심으로 감사드린다. 덕분에 용기를 낼 수 있었다”고 덧붙였다.한편 이재명 대통령은 이날 대통령 직속 대중문화교류위원회를 신설하고 최휘영 문화체육관광부 장관과 박진영 JYP엔터테인먼트 최고창의력책임자(CCO) 겸 대표 프로듀서를 공동위원장에 내정했다.이은주 기자