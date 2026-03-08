미성년자 성추행에 10살 소녀들 살해한 男…교도소서 살해당했다

이미지 확대 자매 관련 이미지. 기사와 직접적인 관련 없음. 아이클릭아트

영국 역사상 가장 악명높은 아동살해범 이언 헌틀리(52)가 교도소 동료의 공격으로 숨진 것으로 알려졌다.7일(현지시간) 일간 가디언 등에 따르면 영국 더럼 경찰 대변인은 이날 “더럼 프랭클랜드 교도소에서 습격당한 남성이 오늘 아침 병원에서 사망했다”며 “사건 경위를 수사 중”이라고 밝혔다.헌틀리는 지난달 26일 교도소 작업장에서 금속 막대기로 구타당해 머리를 크게 다친 뒤 병원에서 치료받아 왔다. 그는 연쇄살인·성폭행 혐의로 종신형을 받고 복역 중이던 앤서니 러셀(43)에게 살해당한 것으로 알려졌다.헌틀리는 앞서 2002년 8월 4일 영국 동부 케임브리지셔의 한 작은 마을에서 당시 10살이던 홀리 웰스와 제시카 채프먼을 집으로 유인해 살해하고 시신을 유기한 혐의로 종신형을 선고받았다.살해당한 소녀들은 헌틀리가 관리인으로 일한 학교에 다니고 있었으며, 당시 가족들과 바비큐 파티를 마치고 사탕을 사러 가는 길에 실종됐다.경찰은 실종 신고가 접수되자 영국 역사상 최대 규모의 수색 작전을 폈다. 영국 프리미어리그 맨체스터 유나이티드 유니폼을 입고 함께 찍은 피해자들 사진이 매일 언론을 장식했다.헌틀리는 수색이 진행되는 동안 자신이 소녀들을 마지막으로 본 사람일 것이라는 둥 언론과 태연하게 인터뷰했다. 소녀들은 2주 만에 질식사한 상태로 배수로에서 발견됐고 헌틀리는 알리바이를 조작한 여자친구 맥신 카와 함께 체포됐다.맥신 카는 두 소녀가 다니는 초등학교의 보조 교사였기 때문에 그들의 신뢰를 받고 있었다. 사법 방해 혐의로 징역형을 선고받은 그는 2004년 5월 만기 출소했으며, 보복 위험 등을 고려해 정부로부터 새로운 신분을 보장받은 것으로 알려졌다.특히 헌틀리는 살인을 저지르기 전 미성년자 성추행 전과가 있었던 것으로 전해졌다. 이 사건은 당국이 성범죄자와 아동 대상 범죄자의 전과 기록을 공유하고 취업 자격을 제한하는 등 제도를 뜯어고치는 계기가 됐다.고위험 범죄자 전용 프랭클랜드 교도소에 수감된 헌틀리는 2010년에도 흉기에 목을 베여 21바늘 꿰매는 등 동료 흉악범들의 살해 위협에 시달려온 것으로 알려졌다.하승연 기자