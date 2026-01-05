‘사람 나이로 136세’ 서른된 최고령 고양이…장수 비결은

이미지 확대 영국의 고양이 플로시는 지난해 12월 29일 30번째 생일을 맞으며, 현존하는 세계 최고령 고양이로서의 기네스 세계기록을 이어갔다. Guinness World Records 캡처

사람 나이로 치면 136세에 해당하는 ‘세계 최고령 고양이’가 있어 화제다.최근 뉴욕포스트 등에 따르면 영국에 거주하는 고양이 ‘플로시(Flossie)’는 지난해 12월 29일 만 30번째 생일을 맞았다.플로시는 2022년 26세의 나이로 기네스 세계기록에 ‘현존하는 최고령 고양이’로 등재됐으며, 이후에도 건강하게 생일을 맞으며 기록을 경신하고 있다.갈색과 검은색 털이 섞인 단모종인 플로시는 길고양이 출신이다.플로시는 1995년 12월 29일 영국 머지사이드의 한 병원 인근에서 태어나 길고양이 무리 속에서 지내다 병원 직원에게 입양됐다.이후 첫 주인과 약 10년을 함께 살았으며, 주인이 세상을 떠난 뒤에는 그의 여동생 집에서 14년간 지냈다.두 번째 주인마저 숨진 뒤에는 가족이 3년간 플로시를 돌봤지만 더 이상 양육이 어렵다고 판단해 보호소에 맡겼다.이곳에서 플로시는 현재 주인인 비키 그린을 만나 새로운 삶을 시작했다.보호소 측은 입양 절차 과정에서 플로시의 나이에 의문을 품고 의료 기록을 추적했으며, 실제 나이가 27세라는 사실을 확인했다.이를 토대로 플로시는 2022년 12월 기네스 세계기록에 공식 등재됐다.그린은 “처음부터 플로시가 특별한 고양이라는 건 알았지만 세계 기록 보유 묘와 함께 살게 될 줄은 상상도 못 했다”며 “나이 든 고양이에게 편안한 노후를 선물하고 싶었다”고 밝혔다.플로시는 고령으로 인한 청각 장애와 시력 저하를 겪고 있지만 전반적인 건강 상태는 양호한 것으로 전해졌다.보호소는 플로시의 장수 비결로 규칙적인 생활 습관을 꼽았다.한편 역대 최장수 고양이 기록은 미국 텍사스에서 살았던 ‘크림 퍼프’가 보유하고 있다.크림 퍼프는 1967년 8월 3일 태어나 2005년 8월 6일까지 38년 3일을 살았다.문경근 기자