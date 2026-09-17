美 중간선거 대진표 완성…상하원 판도 변화 관심 속 민주사회주의 약진 주목

세줄 요약 예비선거 종료, 중간선거 본선 대진표 완성

하원 민주당 우세, 다수당 교체 가능성 부상

상원 접전지 승부와 DSA 약진 여부 주목

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 16일(현지시간) 노스캐롤라이나주에서 열린 유세에서 지지자들의 환호 속에 춤을 추고 있다. AFP 연합뉴스

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오는 11월 3일 열리는 미국 중간선거의 정당별 경선(예비선거)이 모두 마무리되면서 대진표가 완성되는 등 본격적인 막이 올랐다. 공화당이 모두 장악하고 있는 상하원 판도 변화에 관심이 쏠리는 가운데, 민주당 내 강성진보 집단인 민주사회주의자(DSA) 진영의 약진 여부가 주목받는다.16일(현지시간) 미 정가에 따르면 공화당과 민주당이 중간선거에 내세울 후보를 확정하는 예비선거가 전날 델라웨어주를 끝으로 모든 주에서 종료됐다. 한국의 총선 격인 중간선거는 현직 대통령의 국정운영에 대한 심판 성격이 강하다. 이번 선거에선 연방 하원의원 전체(435명)와 상원의원 100명 중 35명, 50개 주 가운데 36개 주의 주지사 등을 새로 뽑는다.공화당(218석)이 민주당(214석)에 근소한 우위인 하원은 이번 선거를 통해 다수당이 뒤바뀔 것이란 전망이 많다. 뉴욕타임스(NYT)가 공개한 여론조사 결과를 보면 민주당 후보에게 투표하겠다는 응답은 51%로 공화당(43%)을 오차 범위 밖에서 앞섰다. NYT는 도널드 트럼프 대통령이 경제 문제로 신뢰를 잃어 민주당이 공화당에 확실한 우위를 확보했다면서도 앞서 일부 주가 선거 지역구를 인위적으로 재조정한 ‘게리맨더링’ 등이 변수가 될 수 있다고 진단했다.전체 의원의 3분의1 가량을 새로 뽑는 상원은 양당이 텃밭을 얼마나 지키느냐에 따라 승패가 갈릴 전망이다. 현재는 공화당(53석)이 민주당(47석)에 6석 많은 의석을 보유하고 있다. 접전지는 대략 10곳으로 분류되는데, 민주당이 현직인 3곳을 수성하면서 공화당이 차지하고 있는 4곳 이상을 탈환하면 다수당으로 올라설 수 있다. 메인주 등에선 민주당이 공화당 의석을 뺏을 가능성이 거론되는 가운데, 노스캐롤라이나주와 텍사스주 등의 결과에 특히 관심이 쏠린다.지난해 조란 맘다니 뉴욕시장의 당선으로 주목받은 DSA 진영은 미시간주에서 무슬림인 압둘 알사예드 후보가 중도 성향 경쟁자를 꺾고 민주당 상원의원 후보로 선출되는 등 돌풍을 이어갔다. 하지만 NYT 여론조사에서 DSA 진영에 대한 비호감(51%) 의견이 호감(31%)에 비해 압도적으로 높은 것 등은 걸림돌이다.트럼프 대통령도 이날 노스캐롤라이나주에서 열린 유세에 참석하는 등 본격적으로 공화당 지원 사격에 나섰다. 이번 선거 결과에 따라 그의 집권 2기 후반기 국정운영이 갈림길에 설 전망이다. 트럼프 대통령은 중동전쟁으로 촉발된 자국 내 고유가 문제에 대해 “우리가 해낸 일에 비하면 아주 저렴한 대가”라고 선전했다.워싱턴 임주형 특파원