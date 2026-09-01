시진핑·푸틴 “세계 다극화”… 이란까지 품은 ‘反서방 연대’ 결집

상하이협력기구서 트럼프 견제

이미지 확대 SCO 정상회의서 만난 시진핑·푸틴·모디 상하이협력기구(SCO) 정상회의에 참석한 시진핑(왼쪽 여섯 번째) 중국 국가주석과 블라디미르 푸틴(여덟 번째) 러시아 대통령, 나렌드라 모디(세 번째) 인도 총리, 마수드 페제시키안(네 번째) 이란 대통령 등 각국 정상들이 1일(현지시간) 키르기스스탄 수도 비슈케크에서 기념촬영을 하고 있다. 시 주석과 푸틴 대통령은 이번 회의를 계기로 전날 양자 정상회담을 열고 중러 전략적 공조를 재확인했다.

비슈케크 AFP 연합뉴스

세줄 요약 시진핑, SCO서 공동안보와 내정 간섭 차단 촉구

푸틴과 세계 다극화 강조, 미국 중심 질서 견제

이란 참석해 미국 향한 종전 이행 압박 발신

2026-09-02 8면

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시진핑 중국 국가주석이 ‘반서방 연대’ 성격의 상하이협력기구(SCO) 정상회의에서 외부의 내정 간섭과 정권 위협 등 안보 문제에 회원국들이 공동 대응하자고 촉구했다. 이번 회의에는 미국과 전쟁 중인 이란도 참석했다.시 주석은 1일 키르기스스탄 비슈케크에서 열린 SCO 정상회의 연설에서 “보편적 안보(普遍安全)의 환경을 조성해야 한다”며 “전통적·비전통적 안보 위협에 종합적으로 대응해야 한다”고 밝혔다고 신화통신이 보도했다. 그는 이어 “외부 세력이 각국 내정에 간섭하는 것과 정치적 안보에 위해를 가하는 것, 지역 안정을 파괴하는 것을 엄격히 막아야 한다”고도 했다.SCO 회원국인 이란이 참석한 가운데 ‘공동안보’를 강조한 시 주석의 발언은 도널드 트럼프 미 행정부를 견제하는 동시에 반서방 국가 지도자들의 리더로서 자신의 위상을 드러낸 것이라는 해석이 나온다. 시 주석은 세계에 전쟁의 먹구름이 가시지 않는다며 “인류의 운명이 걸린 교차로에서 SCO는 응당 용감하게 역사적 책임을 지고 능동적으로 역사의 항로를 이끌어야 한다”고도 했다.시 주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 나란히 ‘세계 다극화’를 강조한 것도 미국 중심의 패권주의를 겨냥한 메시지로 해석된다. 시 주석은 전날 푸틴 대통령과의 양자 회담에서 “글로벌 거버넌스의 개혁을 이끄는 한편 평등하고 질서 있는 세계 다극화를 추진하는 역량을 강화하고 싶다”고 강조했다. 푸틴 대통령도 “지난 25년간 SCO가 많은 발전을 이뤘다”며 “새롭게 부상하는 다극화한 세계의 독립적이고 영향력 있는 중심 중 하나가 됐다”고 평가했다.마수드 페제시키안 이란 대통령도 미국이 종전 양해각서(MOU)를 준수한다면 이란도 “즉각 그에 상응하는 조치”를 하겠다며 SCO 정상회의 내내 미국을 겨냥한 메시지를 발신했다. ﻿﻿SCO는 지난 2001년 중국·러시아가 중앙아시아 4개국과 만든 다자협의체다. 인도, 이란, 파키스탄 등이 추가로 가입해 회원국이 10개국으로 늘었다.최재헌 기자