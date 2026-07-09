“아니, 하늘에서 어딜 가요?”…교관 돌발 행동에 상공 250m 버려진 훈련생 ‘경악’

세줄 요약 아르헨티나 비행훈련 중 교관 돌연 추락 사망

22세 훈련생, 충격 속 조종간 잡고 무사 착륙

검찰, 진술·기내 증거 토대로 경위 조사

이미지 확대 경비행기 사진. 기사 본문과 직접적인 관련 없음. 123rf

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아르헨티나에서 비행 교육을 하던 베테랑 교관이 운항 중 갑자기 추락해 사망하는 사건이 발생했다. 조종석에 홀로 남겨진 훈련생은 충격 속에서도 조종간을 잡아 무사히 착륙했다.지난 4일(현지시간) 아르헨티나 중부 톨레도에서 22세 여성 훈련생 로사리오와 함께 경비행기 세스나150에 탑승해 250m 상공을 운항 중이던 교관이 숨진 사건이 발생했다고 CNN 등 외신이 8일 보도했다.교관은 10년이 넘는 경력을 가진 베테랑 조종사 레안드로 안드레스 베르타소(42)로, 항공사 수송조종사 면허와 1등급 상업용 조종사 자격까지 갖춘 전문가였다.훈련생 로사리오에 따르면 당시 베르타소는 “네가 뭘 해야 하는지 알지? 계속하렴”이라는 말을 남겼다.그 직후 조종석을 이탈해 낙하산 없이 비행기 밖으로 추락한 교관은 약 20분 만에 출동한 수색대에 의해 인근 농경지에서 시신으로 발견됐다.베르타소가 몸담았던 비행학교 ‘플라잉 패럿’의 에두아르도 알바레스 원장은 “그가 스스로 목숨을 끊을 조짐은 전혀 없었다”며 황망해했다.알바레스 원장은 베르타소에 대해 “웃음이 아름다운 사람이었다”며 “이런 일이 벌어졌다는 사실에 모두가 놀랐다”고 덧붙였다.그러면서 비행 중인 항공기의 문을 여는 일이 결코 쉽지 않다고 설명했다. 시속 200㎞로 달리는 자동차 문을 여는 것에 비유할 만큼 어려운 일이라는 것이다.훈련생 로사리오는 극심한 충격 속에서도 비행기를 무사히 착륙시켰다. 기체 역시 별다른 손상 없이 온전한 상태였다.현지 검찰은 연수생의 진술과 기내에서 확보한 증거 등을 토대로 정확한 사망 경위를 조사할 방침이다.김성은 기자