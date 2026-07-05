철학도 외교적 자산으로… 日, 신흥국 ‘지일파’ 육성

글로벌 사우스에 연구자 파견

동서양 융합된 독자성 내세워

영화·애니 문화 콘텐츠 연계도

세줄 요약 일본 외무성, 철학·사상 해외 소개 사업 추진

글로벌 사우스 대상 강연·교류·입문서 제작

지일파 육성 통한 외교 우호 기반 확대 구상

2026-07-06 14면

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일본 정부가 자국 철학과 사상을 해외에 알리는 사업에 본격적으로 나선다. 일본에 대한 이해가 깊은 이른바 ‘지일파’(知日派)를 늘리고 국제사회에서 일본의 외교적 입장이 보다 자연스럽게 받아들여질 수 있는 기반을 만들겠다는 구상이다.5일 요미우리신문에 따르면 일본 외무성은 일본 철학과 사상을 소개하는 강사를 해외에 파견하고 관련 해설 책자를 제작하는 사업을 추진한다. 사업은 일본 국제교류기금이 맡는다.구체적으로는 동남아시아와 아프리카 등 이른바 글로벌 사우스(주로 남반구에 있는 신흥국·개도국) 국가에 연구자를 파견해 외교관을 대상으로 강연하고 일본학 연구자들과 교류하는 한편 일본 철학을 쉽게 설명한 입문서도 제작할 계획이다. 이달 하순에는 첫 행사로 에도 시대 유학자인 이토 진사이와 오규 소라이를 연구하는 미국 대학 교수를 초청해 도쿄에서 강연회를 연다.외무성은 일본 철학의 특징으로 서양과 동양 사상이 융합된 독자성과 ‘대화를 중시하는 가치관’을 내세우고 있다. 외무성 관계자는 요미우리신문에 “강대국으로부터 가치관을 강요받아 온 국가들에는 조화를 중시하는 일본 철학이 비교적 쉽게 받아들여질 수 있을 것”이라고 말했다.‘일본 철학’에는 개인보다 공동체의 조화를 중시하는 사고방식과 자연에 신성이 깃들어 있다고 보는 자연관 등이 포함된다.외무성은 이러한 가치관이 일본 영화와 애니메이션에도 자연스럽게 스며 있는 만큼 이를 문화 콘텐츠와 연계한 새로운 외교 자산으로 활용하겠다는 방침이다.다만 일각에서는 글로벌 사우스를 둘러싼 중국과의 영향력 경쟁 속에서 일본이 문화와 가치관을 앞세워 우호 기반을 확대하려는 소프트파워 전략이라는 분석도 나온다.도쿄 명희진 특파원