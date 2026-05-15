“몸이 15m 상공으로 ‘붕’”…강풍에 날아갔다가 극적 생존한 남성 화제

세줄 요약 강풍에 휘말려 15m 상공까지 상승

추락 뒤 양손·다리 골절, 생명 지장 없음

인도 북부 폭풍우로 대규모 인명·재산 피해

이미지 확대 인도 북부의 거센 폭풍 속에서 한 남성이 강풍에 휘말려 약 15m 상공까지 날아갔다가 극적으로 생존해 화제다. 소셜미디어(SNS) 캡처

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인도 북부의 거센 폭풍 속에서 한 남성이 강풍에 휘말려 약 15m 상공까지 날아갔다가 극적으로 생존해 화제다.14일(현지시간) 인도 NDTV 등 외신에 따르면, 최근 우타르프라데시주 베렐리 지역에서 한 남성이 양철판을 잡고 있다가 강한 돌풍에 휩쓸리는 사고가 발생했다.당시 강력한 바람은 이 남성을 순식간에 하늘로 가로채 올렸다. 남성은 버티기 위해 밧줄을 꽉 쥐었지만, 거센 바람을 이기지 못한 밧줄마저 끊어지면서 공중으로 붕 떠올랐다.약 15m 높이에서 추락한 남성은 양손과 다리에 골절상을 입고 인근 병원으로 긴급 후송됐다. 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다. 사고 직후 그는 언론과의 인터뷰에서 “최소 15m는 날아간 것 같다. 정신을 차려보니 바닥이었고 정확히 어디에 떨어졌는지조차 모르겠다”며 당시의 긴박했던 상황을 전했다.현재 인도 북부 지역은 천둥번개를 동반한 기록적인 폭풍우로 큰 피해를 입고 있다. 이번 폭풍으로 우타르프라데시주 전역에서 최소 89명이 사망하고 53명이 다쳤으며, 주택 87채가 파손되고 가축 114마리가 폐사하는 등 인명과 재산 피해가 속출하고 있다. 특히 프라야그라즈와 바도히, 파테흐푸르 지역의 피해가 심각한 것으로 보고되었다.김성은 기자