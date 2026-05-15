트럼프 “시진핑이 호르무즈 개방 돕겠다고 해”..항공기 200대 구매 주장도

세줄 요약 시진핑, 호르무즈 해협 개방 지원 의사

이란 종전협상 교착 속 중국 역할 부각

미국산 구매와 보잉 737 200대 주장

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 14일(현지시간) 중국 베이징 인민대회당에서 시진핑 중국 국가주석과 함께한 국빈 만찬에서 연설하며 술잔을 들어 올리고 있다. 베이징 로이터 연합뉴스

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시진핑 중국 국가주석이 호르무즈 해협 개방에 도움을 줄 용의가 있다고 도널드 트럼프 미국 대통령이 밝혔다.로이터와 AFP통신 등에 따르면 중국을 방문 중인 트럼프 대통령은 14일 방중에 동행한 폭스뉴스 앵커 션 해니티와의 인터뷰에서 “그(시 주석)는 호르무즈 해협 개방을 원한다. 그가 ‘어떤 식으로든 도울 수 있다면 돕고 싶다’고 하더라”라고 말했다. 이어 “그는 (이란에) 군사 장비를 주지 않을 거라고 했다. 강력하게 말했다”고도 했다. 트럼프 대통령의 이런 발언은 전체가 아닌 일부를 편집해 인터뷰 예고편으로 나온 것이다.트럼프 대통령은 방중 전 이란전쟁 종결 및 호르무즈 해협 개방과 관련해 중국의 도움이 필요없다고 말했으나 이란이 종전협상에서 물러서지 않으면서 돌파구 마련이 절실한 상황이다.트럼프 대통령은 인터뷰에서 시 주석이 미국산 대두와 석유, 액화천연가스(LNG) 등을 구매하기로 했으며 미국의 보잉 737 항공기 200대도 사들이기로 했다고 전했다. 켈리 오트버그 보잉 최고경영자(CEO)는 이번 트럼프 대통령의 방중에 동행했다. 보잉은 중국에 737 맥스 항공기 500대 판매를 협상하고 있었다고 미국 매체 더힐은 전했다.워싱턴 임주형 특파원