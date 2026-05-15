머스크, 휴대전화 들고 ‘360도 인증샷’… 젠슨 황 등장에 취재진 카메라 세례

IT·금융·항공 美 주요 CEO 총출동

막판 합류한 황 “두 지도자 놀라워”

트럼프 “中 높이 평가”… 협력 촉구

시진핑 “개방의 문 더 활짝 열릴 것”

이미지 확대 일론 머스크(가운데) 테슬라 CEO가 14일 중국 전통 의상인 탕좡을 입은 아들 엑스의 손을 잡고 회담장으로 향하는 모습.

베이징 AP 연합뉴스

이미지 확대 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 14일 중국 베이징 인민대회당에서 리창 중국 총리와의 회담을 끝낸 이후 취재진의 인터뷰에 응하고 있다. 베이징 EPA 연합뉴스

세줄 요약 트럼프 방중 환영 행사, 빅테크 CEO들 주목

머스크 360도 촬영, 젠슨 황 카메라 세례

트럼프·시 주석, 기업인 소개하며 협력 촉구

2026-05-15 2면

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9년 만에 성사된 도널드 트럼프 미국 대통령 방중의 또 다른 주인공은 경제사절단으로 동행한 미국 빅테크 기업 최고경영자(CEO)들이었다. 이번 회담에는 정보기술(IT)과 금융, 항공 등 주요 분야 CEO 10여명을 대동했다.14일 미중 정상회담 환영 행사가 열린 베이징 인민대회당에서 일론 머스크 테슬라 CEO는 몸을 360도 회전하며 사진을 촬영하는 모습이 화제가 됐다. 행사장에서 미 행정부 주요 인사들 뒤에 서 있던 머스크는 호기심 가득한 모습으로 현장을 촬영했고, 이에 네티즌들은 국빈이 아닌 ‘관광객’이 된 것 같다는 반응을 보였다. 또 회의장에는 머스크의 아들이 중국 전통 의상을 입고 아버지와 함께 나타나기도 했다.젠슨 황 엔비디아 CEO 역시 일거수일투족이 주목받았다. 그가 행사장에 등장하자 현장에서는 스마트폰 카메라를 들고 그를 찍기에 바쁜 모습이었다.황 CEO는 이날 인민대회당에서 취재진과 만나 “(정상)회담은 잘 진행됐다”면서 “시진핑 주석과 트럼프 대통령은 놀라웠다”고 말했다. 그는 경제사절단 명단에서 제외됐으나 중국을 향하던 트럼프 대통령의 전용기가 알래스카에 기착했을 때 합류했다.이날 트럼프 대통령은 시 주석에게 CEO들을 한 명씩 직접 소개했다. 신화통신에 따르면 트럼프 대통령은 시 주석에게 “(동행한 기업인) 모두 중국을 존중하며 높이 평가한다”고 밝히면서 중국과의 협력을 확대할 것을 촉구했다.이에 시 주석은 “미국 기업들이 중국의 개혁개방에 깊이 관여해 왔으며, 양측 모두 이로 인해 이익을 얻었다”고 밝혔다.이어 “중국 개방의 문은 더욱 활짝 열릴 것이며 중국은 미국과의 상호 이익 협력 강화를 환영한다”면서 “미국 기업들이 중국에서 더욱 넓은 사업 전망을 가질 수 있을 것이라 믿는다”고 말했다.워싱턴 임주형 특파원