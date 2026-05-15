美, 엔비디아 칩 수출 승인… 中, 미국산 원유 수입 관심

9년 전보다 선물 보따리 줄인 中

이미지 확대 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 14일 중국 베이징 인민대회당에서 리창 중국 총리와의 회담을 끝낸 이후 취재진의 인터뷰에 응하고 있다. 베이징 EPA 연합뉴스

세줄 요약 미국, 엔비디아 칩 중국 수출 일부 승인

중국, 미국산 원유·농산물 수입 확대 관심

소고기 허가 번복 속 미중 실리 협상 지속

2026-05-15 2면

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시진핑 중국 국가주석은 9년 만에 중국을 다시 찾은 도널드 트럼프 미국 대통령에게 상생을 내세우면서도 만족스러운 선물 보따리를 안기지 않았다.14일 베이징 인민대회당에서 열린 미중 정상회담에서 트럼프 대통령은 펜타닐 원료인 전구체의 미국 유입 차단 노력 강화와 중국의 미국산 농산물 수입 확대 필요성에 대해 언급했다고 백악관은 전했다. 다만 로이터통신에 따르면 중국은 회담 직후 300곳 이상의 미국산 소고기 가공 공장에 대한 수입 허가를 갱신했으나 이후 다시 이를 되돌린 것으로 알려졌다.지난해 중국은 트럼프 대통령의 일방적인 관세 부과 이후 수백 곳의 미국산 육류 가공 공장에 대한 수입 허가를 말소해 미국의 소고기 수출이 약 67% 감소했다.시 주석은 트럼프 대통령에게 “중미 경제 및 무역 관계의 본질은 상호 이익과 상생이며, 차이와 마찰 앞에서 평등한 협의만이 유일한 올바른 선택”이라고 밝혔다고 관영 신화통신이 전했다. 이어 전날 서울에서 열린 스콧 베선트 미국 재무장관과 허리펑 중국 국무원 부총리 간 고위급 무역회담 결과에 만족을 보이면서 “쌍방이 함께 현재 어렵게 얻은 좋은 흐름을 잘 지켜야 한다”고 덧붙였다.베선트 장관은 이날 베이징에서 가진 기자회견에서 미국 보잉사의 대규모 수주를 기대한다면서 “미중이 비전략적 분야에 대해서 무역위원회를 구성할 것”이라고 밝혔다. 중국은 트럼프 대통령의 첫 국빈방문에서 보잉 항공기 300대 구매를 약속했지만, 이후 미국이 고율 관세를 부과하면서 계약이 제대로 지켜지지 않았다.트럼프 대통령은 시 주석과 생산적인 회담을 가졌으며 미국 기업의 중국 시장 접근성 확대와 중국의 대미 투자 증대를 협의했다고 밝혔다. 구체적인 내용이 공개되지 않았지만, 미국 측 요구가 일부 수용된 것으로 추정된다.특히 백악관은 중국이 호르무즈 해협에 대한 의존도를 줄이고 미국산 원유를 수입하는 데 관심을 표현했다고 강조했다. 중동전쟁 리스크가 커지는 상황에서 에너지 공급선을 다변화해야하는 중국과 세계 에너지 시장의 패권을 장악하려는 미국의 이해관계가 맞아떨어진 게 아니냐는 해석이 나온다.젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 미국 정부가 중국 기업 10곳의 엔비디아 칩 구매를 승인하는 성과를 이뤄냈다. 알리바바, 텐센트, 바이트댄스, JD닷컴, 레노버, 폭스콘 등 중국 기술기업들이 엔비디아 칩을 최대 7만 5000개씩 살 수 있게 됐다.이번 미중 정상회담은 2017년 중국이 2530억 달러(약 377조원) 규모의 대미 투자를 약속했던 것에 비하면 트럼프 대통령이 만족할만한 수준에 크게 못 미치는 것으로 평가된다. 트럼프 대통령은 9년 전과 비교해 체급이 높아진 시 주석과의 대좌에서 씁쓸한 입맛만 다시게 됐다.윤창수 전문기자