트럼프, 방중 수행 美기업인들 소개…“중국 시장 높게 평가”

세줄 요약 트럼프, 베이징 회담서 미국 기업인 소개

시진핑, 중국 개방 확대와 협력 강화 강조

젠슨 황, 미중 관계 개선과 규제 완화 기대

이미지 확대 14일 중국 베이징 인민대회당에서 열린 미중 정상회담 환영식 도중 도널드 트럼프 미국 대통령이 마코 루비오 국무장관, 스콧 베센트 재무장관, 피트 헤그세스 국방장관, 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO), 일론 머스크 테슬라 CEO, 팀 쿡 애플 CEO 등과 함께 행사를 지켜보고 있다. 베이징 로이터 연합뉴스

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도널드 트럼프 미국 대통령은 14일 중국 베이징 인민대회당에서 진행된 시진핑 국가주석과의 정상회담에서 동행한 미국 경제사절단을 한 명씩 소개했다. 트럼프 대통령은 이번 회담에 정보기술(IT)과 금융, 항공 등 주요 분야 최고경영자(CEO) 10여명을 대동했다.신화통신에 따르면 트럼프 대통령은 시 주석에게 “(동행한 기업인) 모두 중국을 존중하고 높이 평가한다”고 밝히면서 중국과의 협력을 확대할 것을 촉구했다. 이에 따라 엔비디아의 젠슨 황, 테슬라의 일론 머스크, 애플의 팀 쿡, 보잉의 켈리 오트버그, 골드만삭스 데이비드 솔로몬, 씨티그룹 제인 프레이저 CEO 등이 모두 시 주석과 직접 인사를 나눴을 것으로 보인다.시 주석은 “미국 기업들이 중국의 개혁개방에 깊이 관여해 왔으며, 양측 모두 이로 인해 이익을 얻었다”고 밝혔다. 이어 “중국의 개방은 더욱 활짝 열릴 것이며 중국은 미국과의 상호 이익 협력 강화를 환영한다”면서 “미국 기업들이 중국에서 더욱 넓은 사업 전망을 가질 수 있을 것이라 믿는다”고 말했다. 시 주석과 인사를 나눈 CEO들은 “중국에서의 사업을 심화하고 중국과의 협력을 강화하기를 희망한다”고 화답한 것으로 전해졌다.이들 가운데 가장 늦게 경제사절단에 합류한 황 CEO는 중국 국영방송 CCTV와의 인터뷰에서 “트럼프 대통령과 시 주석이 이번 베이징 회담을 계기로 양국 관계를 더욱 개선하길 바란다”고 밝혔다. 황 CEO의 경우 당초 경제사절단 명단에서 제외됐으나 중국을 향하던 트럼프 대통령의 전용기가 알래스카에 기착했을 때 합류했다.업계에서는 황 CEO가 미국의 대중 반도체 수출 규제로 중국 사업이 위축된 상황에서 이번 회담이 돌파구가 되기를 기대하는 것으로 보고 있다. 현재 엔비디아는 미국의 강력한 수출 규제로 최첨단 인공지능(AI) 칩인 ‘H200’ 등 핵심 제품을 중국 고객사에 공급하지 못하고 있는 실정이다. 황 CEO는 그동안 미국과 중국 정부를 상대로 AI 반도체 수출 규제 완화를 지속적으로 설득해 왔다.워싱턴 임주형 특파원