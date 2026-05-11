“중국군 100㎞ 후퇴하라” 대만, 미국산 미사일 배치

미중정상회담 앞두고 사거리 수백㎞ 미사일

중국 본토 인근 외딴 섬에 배치하는 계획 내놔

이미지 확대 미국 에이태큼스(ATACMS·전술지대지미사일). 록히드마틴 홈페이지 캡처

이미지 확대 대만 인근 지도

세줄 요약 펑후·둥인섬에 미사일 배치 추진

중국군 100㎞ 이상 후퇴 목표

미중 정상회담 앞두고 긴장 고조

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대만이 미중 정상회담을 앞두고 미국산 미사일을 중국 본토 근처에 설치해 중국군의 배치를 100㎞ 이상 후퇴시킨다는 계획을 내놓았다.대만 매체 타이베이타임스는 11일 군 소식통을 인용해 대만 섬과 멀리 떨어져 중국 본토에 가까운 펑후섬과 둥인섬에 미국산 하이마스(HIMARS·다연장 로켓포)와 에이태큼스(ATACMS·전술지대지미사일)를 배치한다고 전했다.대만은 사거리 300㎞의 에이태큼스뿐 아니라 사거리 500㎞ 이상의 미 록히드마틴사의 정밀 타격 미사일 재고도 확보한 것으로 알려졌다. 미국이 무기 납품을 완료하면 대만은 하이마스 111대와 에이태큼스 504대를 보유하게 된다.대만 남서쪽 펑후섬에 에이태큼스가 배치되면 중국 본토 푸젠성을 직접 타격할 수 있어 인민해방군의 상륙 작전을 막을 수 있다.대만 최북단인 둥인섬에서 발사된 미사일은 중국군 동부전구 사령부의 주요 레이더 기지를 파괴하는 것이 가능하다.중국은 대만의 이와 같은 미사일 배치 계획에 “인민해방군의 압도적인 전력에 맞서 감히 전쟁을 도발하는 ‘대만 독립’ 무장 세력은 필연적으로 전멸할 것”이라고 경고한 바 있다.지난 8일 대만 입법회(의회)는 7800억 대만달러(약 36조원)의 국방예산을 통과시켰으며 이는 전년보다 17% 줄긴 했지만 역대 두 번째로 많은 금액이다.‘친중’ 성향의 대만 야당인 국민당의 견제로 사상 최대였던 지난해보다 국방예산이 1695억 대만달러(약 8조원) 줄면서 미국 정부에서는 실망감을 나타내긴 했지만, 미사일 배치 계획은 속도를 낼 수 있게 됐다.이번 정상회담의 주요 의제 가운데 하나인 대만 문제를 두고 중국은 양보할 수 없는 ‘레드라인’이라는 입장이다.시진핑 중국 국가주석은 그동안 도널드 트럼프 미국 대통령에게 대만에 대한 무기 판매를 극도로 신중하게 처리하라고 경고했다.정상회담을 앞두고 미국은 대만에 약 150억 달러(약 22조원)의 무기 판매 승인을 늦추면서 중국과의 협상 카드로 활용하고 있다.윤창수 전문기자