미군 “오만만서 대이란 해상봉쇄 위반 선박 2척 무력화”

세줄 요약 오만만서 이란 유조선 2척 무력화

미 항모 전투기, 정밀무기·기관포 사용

앞서 하스나호도 봉쇄해 입항 저지

이미지 확대 지난달 호르무즈 해협에 정박 중인 컨테이너선의 모습. AP 연합뉴스

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미군이 8일(현지시간) 이란의 오만만 항구에 진입하려던 유조선 두 척을 추가로 무력화했다고 밝혔다.미국 중부사령부(CENTCOM)는 이날 엑스(옛 트위터)를 통해 “미 중부사령부는 오만만의 이란 항구에 입항하려던 이란 국적의 빈 유조선 두 척에 대해 봉쇄 조치를 시행했다”고 전했다.이어 “미 해군 항공모함 USS 조지 부시 소속 F/A-18 슈퍼 호넷 전투기가 두 유조선에 정밀 유도 무기를 발사해 무력화시켰고, 이를 통해 해당 선박들이 이란에 입항하려는 것을 막았다”고 덧붙였다.또한 “미군은 6일 오만만에서 이란 항구로 향하려던 이란 국적의 유조선 하스나호를 무력화했다”며 “에이브러햄 링컨 항공모함 소속 F/A-18 슈퍼 호넷 전투기가 20㎜ 기관포를 수차례 발사해 무력화했다”고 말했다.브래드 쿠퍼 미 중부사령부 사령관은 “미군은 중동에서 이란을 드나드는 선박에 대한 봉쇄를 완전히 이행하기 위해 최선을 다하고 있다”고 밝혔다.하승연 기자