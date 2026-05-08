“트럼프 행정부, 호르무즈 선박 구출 작전 이번주 재개 검토”

세줄 요약 호르무즈 해협 선박 구출 작전 재개 검토

사우디·쿠웨이트, 미군 영공·기지 제한 해제

트럼프, 한국 선박 사고로 이란 책임 거론

이미지 확대 지난달 호르무즈 해협에 정박 중인 컨테이너선의 모습. AP 연합뉴스

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미국이 호르무즈 해협에 갇힌 선박들의 탈출을 돕는 ‘프로젝트 프리덤’을 이번주 재개하는 방안을 검토 중이라고 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다. 해당 작전 중단 배경이었던 사우디아라비아와 쿠웨이트의 미군 항공기 영공 사용 중단 결정이 철회됐기 때문이다. 앞서 도널드 트럼프 미국 대통령은 이란이 한국 선박을 공격했다며 해당 작전 동참을 요구한 바 있다.7일(현지시간) WSJ에 따르면 사우디아라비아와 쿠웨이트는 미국의 프로젝트 프리덤 작전 개시 이후 내렸던 미군의 자국 내 기지 및 영공 사용 제한 조치를 해제했다. 이에 트럼프 행정부는 해당 작전을 이르면 이번주 중 재개하는 방안을 검토하고 있다.앞서 사우디아라비아는 자국 프린스 술탄 공군기지에서 미군 항공기를 이륙시키거나 프로젝트 프리덤 작전 지원을 위해 자국 영공을 비행하는 것을 허용하지 않겠다고 미국 측에 통보했다. 프로젝트 프리덤으로 중동 지역 긴장이 고조되고 이란이 걸프 국가를 공격할 경우 미국이 적극적으로 보호해주지 않을 것이라고 우려한 것으로 전해졌다.사우디아라비아의 이런 조치는 미국이 지난 5일 갑작스럽게 프로젝트 프리덤 작전을 중단한 한 원인으로 알려졌다. 하지만 트럼프 대통령이 사우디아라비아의 무함마드 빈 살만 왕세자와 통화하면서 미군의 기지 및 영공 사용 권한을 회복하기로 했다고 WSJ은 전했다.트럼프 대통령은 프로젝트 프리덤 작전 기간 호르무즈 해협에 정박 중인 HMM 소속 나무호에서 폭발 사고가 난 것과 관련, 이란의 공격 때문이라며 한국에 작전 동참을 촉구했다. 한국 정부는 나무호 사고 원인 파악이 우선이라며 신중한 입장을 취했고, 미국이 프로젝트 프리덤 작전을 중단하자 참여 검토가 필요하지 않게 됐다고 밝혔다.워싱턴 임주형 특파원